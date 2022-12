アクションゲーム『The Last of Us』原作のHBOオリジナルのドラマ『THE LAST OF US』が、動画配信サービス「U-NEXT」にて2023年1月16日11時から独占配信される。

2013年にPlayStation 3専用タイトルとして発売された『The Last of Us』は、菌類起因の感染症によって文明崩壊したアメリカを舞台に描かれるサバイバル・アクションゲーム。2020年にはシリーズ2作目、2022年9月にはPlayStation 5で1作目のリメイク版がリリースされている。

米テレビ局HBOによるオリジナルドラマ版では、主人公・ジョエルとエリー役にペドロ・パスカルとベラ・ラムジーを起用。感染症によって起きた文明崩壊から20年が経ったアメリカを舞台に、過去のトラウマを抱える主人公ジョエルは、身元不明の14歳の少女エリーを隔離地域から脱出させる「運び屋」の仕事を受けるが、次第に残酷で悲痛な旅へと発展していく。

ドラマは全9話を予定しており、2023年1月16日11時に第1話配信後は、毎週月曜1話ずつ配信する。

©2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.