Appleが、新しいApple Watch「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」を発表した。外観は変わっていないが、手首と触れるセンサーの改良で心拍数をより細かく測定できるようになり、その日の体の状態を10段階で表示して休息を促す「準備度」機能を新たに搭載。内蔵マイクで拾った周囲の音声をもとに、直近15秒の会話を文字で表示したり、1日の会話から要点をまとめるなどの「Audio Intelligence」も追加した。

価格は、Apple Watch Series 12が71,800円から、Apple Watch Ultra 4が142,800円から。発売は9月18日。エントリーモデルのApple Watch SEシリーズの新モデルは発表されなかった。

新しいApple Watch「Apple Watch Series 12」

新しいApple Watch「Apple Watch Ultra 4」

両機種とも、手首と接するセンサーに新しい光学センサーと電気心拍センサーを用いたヘルスセンシングシステムを採用し、高い精度で健康状態をモニタリングできるようにした。心拍数は5秒ごと、心拍変動は5分ごとと、より細かく取得できるようにした。

心拍数などの情報をもとに、休養や活動の判断をサポートする「準備度」の機能も追加した。直近のアクティビティ、トレーニングの負荷、バイタル、睡眠スコアの状況を分析し、身体の状況を把握。10段階のスコアとともに、「休養」「無理せずに」「準備完了」「絶好調」と身体の状況を提示して休養を提案してくれる。

Apple Watchの内蔵マイクを利用し、周囲の音声や状況をもとに、さまざまな機能を提供する新機能「Audio Intelligence」も追加した。デジタルクラウンを2回押すと、直近15秒の会話を文字で表示して確認でいる「ライブ早戻し」や、1日の会話から要点をまとめる「Siri リキャップ」、サイレンやアラームを検知するとユーザーに検知する「サウンド認識」などの機能を提供する。音声は録音せず、会話の人物を識別しないので、プライバシーも守られる。