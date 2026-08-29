HoYoverseは8月28日、提供中の都市ファンタジーARPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Ver.3.2「秘密と、過去と、彼女たちと」』を9月9日にリリースすると明らかにした。

『ゼンレスゾーンゼロ Ver.3.2』は9月9日リリース！ 妄想エンジェルスキンを無料で配布

空巡局総務官「リンドヴェルヌ・サンブリンガー」から依頼を受け、クラレッタはギルタブルルの残骸に眠る合金、その手がかりについての調査に協力していくという次期バージョンリリース。新キャラクターとしてS級電気属性鋭御エージェント「クラレッタ」の実装を予定しており、攻撃によって敵に残痕値を蓄積させ、上限に達するとターゲットに「残痕」を付与できる点が特徴。会心ダメージの代わりに「暴傷ダメージ」で与ダメージを計算するほか、『カウンター支援』を発動して一部の敵の「封殺スキル」を無効化することもできるという。

さらに期間中、Ver.3.2～Ver.3.3の関連イベントに参加することで、妄想エンジェル陣営のシリーズコスチュームを無料で入手可能。期間限定イベント「弾けろ！ピンボールナイト！」、育成イベント「じゃーん！コロるん成長日記」、ブーアストラム探偵シリーズイベント「ホブリング・クロウ奇探録」、HIAのVR戦闘イベント「バーチャルシャドウアリーナ」も順次解放される。