HoYoverseは8月26日、ドイツで開催中のGamescom Opening Night Live 2026において、かねてから開発中だったスローライフゲーム『プチプラネット』を今年冬にもグローバルリリースすると明らかにした。PC・iOS・Android間のデータ連携に対応し、全プラットフォームで事前登録を受け付けている。

HoYoverseのスローライフゲーム『プチプラネット』が今年冬にもリリースへ！ 事前登録受付中

自分だけの星をつくるスローライフゲーム。星の地形を自由に変えたり、さまざまなエリアを自分好みに配置したり、自分だけの星を育てていくことが主軸で、何もない場所を少しずつ個性あふれるマイ星にしていくことができる。

加えて、もふもふしたご近所さんとさまざまな形で触れ合える「ご近所さんシステム」がポイント。一緒に採取に出掛けたりすることもでき、何気ないあたたかな日々を一緒に過ごすことができる。さらに広い世界を探索する準備ができれば、船に乗って星の海へと出航し、あちこちに点在するスターランドに向かうこともできるという。