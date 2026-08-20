EXNOAは8月20日、同社が運営する「DMM GAMES」が、9月17日から21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に過去最大規模で出展すると発表した。あわせて、出展タイトルや各コーナー、ノベルティ、ステージ情報などを網羅した特設サイトを公開した。

15周年企画や限定巨大ガチャも実施

DMM GAMESブースはホール3に構え、「刀剣乱舞ぱずぎり」「マブラヴ ガールズガーデン」「ドットアビス」「恋姫†大戦」など数多くのタイトルを出展する。「刀剣乱舞ぱずぎり」コーナーでは、リリースに先駆けてゲームの先行体験を実施する予定。各コーナーではノベルティ配布なども行うとしている。

DMM GAMESブースのイメージ

刀剣乱舞ぱずぎり

マブラヴ ガールズガーデン

ドットアビス

このほか「マブラヴ ガールズガーデン」ではフォトスポットやトークコンテンツ、「ドットアビス」では酒場でのビアポンコーナー、「恋姫†大戦」では推しタイプ診断などを用意する。aNCHORとの共同出展となる「Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢」では戦術機のフォトスポットを展開する。

恋姫†大戦

Muv-Luv: Tactics カーリダーサの悪夢

2026年12月に15周年を迎えるDMM GAMESは、それにちなんで「15秒当てチャレンジ」を実施し、参加者にゲームのシリアルコードなどを贈る。ブース内では、スタンプを集めると最大3回挑戦でき、DMMポイント（2,000円分）やオリジナルグッズが当たる巨大ガチャも登場するとしている。

DMM GAMESの15周年企画「15秒当てチャレンジ」

TGS限定の「最大3連巨大ガチャ」

ブース内の特設ステージでは、ビジネスデイから一般公開日にかけて各種イベントを実施する。一般公開日の9月19日から21日には、各タイトルの最新情報発表やスペシャルゲストの登壇、スペシャルライブなどを実施する。ステージの模様は会場での観覧に加え、オンラインでも生配信する予定だという。

また、TGS2026の公式番組・メインステージでは、9月20日15:40から「刀剣乱舞ONLINE」と「刀剣乱舞ぱずぎり」の合同ステージを実施する。三日月宗近役の鳥海浩輔氏、陸奥守吉行役の濱健人氏、二筋樋貞宗役の田所陽向氏らが出演予定となっている。