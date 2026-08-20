ポケットペアは8月20日、2026年9月17日から21日まで開催されるゲームイベント「東京ゲームショウ2026（TGS2026）」に、同社としては過去最大規模でブース出展を行うと発表した。7月10日にバージョン1.0正式版をリリースした「パルワールド」の世界観をイメージした空間で、会場限定イベントや試遊コーナーなどを展開する。

コスプレイヤーや着ぐるみも登場、会場限定イベントも

ブースには、公式コスプレイヤーや人気パルの着ぐるみが登場するほか、「動くジェッドラン像」や人気パルの実物大立像を展示する。「ツッパニャン」「ネムラム」に加え、正式版でお披露目された「ニャンシー」「セクメト」などの立像を各所に配置。「ンダコアラ」「オコチョ」の着ぐるみが登場するイベントや、「檻」「マシンガンを構えたモコロン」といったユニークな展示、「襲撃イベント」などの会場限定イベントも用意するという。

TGS2026 ポケットペアブースのイメージ

会場では、「パルワールド」の人気キャラクターと、ポケットペアパブリッシングタイトル「ウィンドローズ」の海賊に扮した総勢23人のコスプレイヤーが登場する。「ゾーイ」「サヤ」「リリィ」に加え、正式版で登場した新ボス「アウリ」「ゼナーラ」なども登場し、時間限定の「コスプレステージ」などのスペシャルイベントを開催する予定。当日は撮影も可能としている。

TGS2026 ポケットペアブースに登場する総勢23人の公式コスプレイヤー

試遊コーナーでは、世界累計販売本数200万本を突破したオープンワールドサバイバルクラフト「ウィンドローズ」や、Android版が配信されたばかりのメトロイドヴァニア×ローグライト「Never Grave: The Witch and The Curse」など、注目タイトルをプレイできる。試遊できるタイトルは、ポケットペアパブリッシング公式Xで順次公開するという。

ポケットペアパブリッシングタイトルの試遊コーナー

このほか、来場者向けの限定ノベルティを用意し、試遊コーナーや体験型コーナー、時間限定イベントの参加者には、それぞれ異なるノベルティを配布する。また、「パルワールド」のオフィシャルアイテムを扱う物販ブースも出展する。

ポケットペアパブリッシングタイトル「トラックフル」は、1,500以上の応募から80タイトルが選ばれる「SELECTED INDIE 80」に選出され、専用ブースでデモ版を試遊できる。今回は情報解禁第一弾で、第二弾は9月上旬を予定しており、販売アイテムや来場者限定ノベルティの詳細などを公開する予定としている。