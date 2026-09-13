『原神 Ver.7.1』が9月23日（水）にリリース！ 周年施策山盛り、限定キャラの配布も

HoYoverseは9月12日、提供中の『原神』における次期バージョンの予告配信を実施し、その中で『Ver.7.1「冥府へのレクイエム」』を9月23日にリリースすると明らかにした。周年バージョンにあたる。

「死の執政」ロノヴァとの対決が待ち受ける新たな魔神任務を開放し、新キャラクター「ヴェスナ」「ヴォジャニーツァ」の実装によるダブルピックアップ、璃月での月逐い祭イベントの追加など豊富なコンテンツ追加を行う次期バージョンアップデート。長年にわたり収集してきた「神の心」の背後に隠された真の策略が明らかになるほか、「死の執政」ロノヴァとの直接対決に挑むことになるという。

同バージョンは原神がリリースされてから6周年となる記念バージョンで、対象の限定★5キャラクターから1名を配布。さらに恒常★5キャラクターを1名選んで入手でき、原石×1,600や紡がれた運命×10などをはじめとする豪華な周年報酬も無料で獲得できる。