ユニットコムは8月20日、独自に展開するゲーミングPCブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、『VRChat』推奨ゲーミングPCを発売した。

  • 『VRChat』推奨ゲーミングPC発売。GeForce採用、12GB以上のVRAM搭載

    『VRChat』推奨ゲーミングPC発売。GeForce採用、12GB以上のVRAM搭載

バーチャル空間のカスタムアバターで友達とつながり、世界中に広がる巨大なコミュニティに飛び込める『VRChat』推奨ゲーミングPC。手軽に楽しめるデスクトップモードから本格VR体験ができるVRモードまで幅広く対応するとしており、グラフィックスにはNVIDIA GeForceシリーズが採用されている。

LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat

  • LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat

    LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
  • メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：484,800円

LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat

  • LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat

    LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D
  • メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：579,800円