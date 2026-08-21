『VRChat』推奨ゲーミングPC発売。GeForce採用、12GB以上のVRAM搭載

ユニットコムは8月20日、独自に展開するゲーミングPCブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、『VRChat』推奨ゲーミングPCを発売した。

バーチャル空間のカスタムアバターで友達とつながり、世界中に広がる巨大なコミュニティに飛び込める『VRChat』推奨ゲーミングPC。手軽に楽しめるデスクトップモードから本格VR体験ができるVRモードまで幅広く対応するとしており、グラフィックスにはNVIDIA GeForceシリーズが採用されている。

LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：484,800円

LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat