『VRChat』推奨ゲーミングPC発売。GeForce採用、12GB以上のVRAM搭載

ユニットコムは8月20日、独自に展開するゲーミングPCブランド「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」における新製品として、『VRChat』推奨ゲーミングPCを発売した。
バーチャル空間のカスタムアバターで友達とつながり、世界中に広がる巨大なコミュニティに飛び込める『VRChat』推奨ゲーミングPC。手軽に楽しめるデスクトップモードから本格VR体験ができるVRモードまで幅広く対応するとしており、グラフィックスにはNVIDIA GeForceシリーズが採用されている。
LEVEL-M8AM-LCR98D-UKXB-VRChat
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：484,800円
LEVEL-R785-LCR99Z-VKX-VRChat
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：579,800円