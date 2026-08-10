ユニットコムは8月10日、独自に展開するゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズにおいてレーシング・シミュレーター系YouTuber「ピカーチャンネル」とのコラボを発表し、『Assetto Corsa EVO』推奨モデルを発売した。

LEVEL∞、YouTuber「ピカーチャンネル」とのコラボPCとして『Assetto Corsa EVO』推奨モデル発売

『Assetto Corsa EVO』は、リアルさと機能をさらに進化させた世界で人気を誇るマルチプラットフォーム向けレーシング・シミュレーションゲーム。高い描画品質ながら負荷も相応に高いことが知られており、コラボPCでは強力な仕様で快適にプレイできるよう構成されている。

LEVEL-R789-LC270K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]

LEVEL-R789-LC270K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

メモリDDR5 64GB(32GB×2)

ストレージ： 2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：1,043,000 円

LEVEL-R889-LC285K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]

LEVEL-R889-LC285K-XKX-pica-Limited Edition [RGB Build]