世界中で愛され続けるポケットモンスター（以下、ポケモン）と、スリコがコラボしたアイテムが登場しました。かわいいだけでなく実用性もしっかり兼ね備えた収納アイテムで、いつもの片付けがちょっと楽しくなるかも！

この記事では、子供も大人も楽しく使える、スリコの「クリア収納ワイドボックス／ポケピース」をご紹介します。

3COINSの「クリア収納ワイドボックス／ポケピース」

商品の特徴

パッケージには折りたたまれて入っていました

スリコのクリア収納ワイドボックス／ポケピースは、ポケピースとのコラボで登場した、服やぬいぐるみ、おもちゃなどの整理に使えるクリア収納ボックス。「ポケピース」は、ポケモンたちがシェアハウスで、ゆるっとのんびり、気ままに暮らしている様子を描いた癒やし系シリーズです。

使わないときは小さく折りたためて便利

ピカチュウやポッチャマ、ヒバニー、モクロー、ピチュー、ニャオハ、マホミル、ワッカネズミたちが総柄でデザインされた、ポップでかわいらしいデザインが魅力。お部屋にそのまま置いてもインテリアの一部として映えるデザインなので、「見せる収納」としても活躍します。

キャラクターの柄以外はクリア素材になっているので、中身が一目でわかります。ごちゃつきがちなおもちゃでも、お目当てのものをスムーズに探せます。お片付けが苦手なお子さんでも、お片付けの時間が楽しくなりそうですね。

カラーボックスにぴったり入るサイズ

カラーボックスにぴったり収まるサイズ感なのも嬉しいポイント。側面に持ち手が付いているため、高い棚の上やクローゼットからの出し入れもらくらく。ポケットがあり、付属のカードを入れることで、収納物のラベルとして活用可能。カードはモンスターボール柄で自由に記入でき、収納の中身をかわいくわかりやすく表示できます◎

同じ柄でクリア収納スクエアボックスも登場しており、収納したいものや場所のサイズに合わせて選べます。筆者も、ポケピースのかわいらしさで、部屋全体が明るく楽しい雰囲気になったように感じました。

かわいらしいポケピースのキャラクターたちがデザインされた収納アイテム、スリコの「クリア収納ワイドボックス／ポケピース」を試してみてはいかがでしょうか。