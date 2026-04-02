Hameeは4月2日、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」から、ポケモンデザインの新製品「iFace First Class MagSynqスマホケース」と「iFace First Class AirPodsケース」を発表した。4月3日よりiFace公式オンラインストアでの予約受付を開始し、4月下旬の発売を予定。価格はスマホケースが5,280円、AirPodsケースが3,300円。

今回の新デザインはさまざまな花とポケモンをちりばめた総柄で、全3種類（ローズ、イーブイたち、フラワー/ホワイト）を展開。花柄とポケモンが調和するデザインに合わせ、ケースのフチのカラーを組み合わせることで統一感のある上品な仕上がりとなっている。

スマホケース「iFace First Class MagSynqケース」（ローズ、イーブイたち、フラワー/ホワイト）

対応機種はiPhone 17、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13。くびれ形状による優れた持ちやすさを継承しつつ、ポリカーボネートとTPUの2素材で端末を保護する。画面とカメラを守るフチ高設計を採用するほか、ケースを装着したままMagSafe充電およびMagSafeアクセサリーに対応するのも特徴だ。

AirPodsケース「iFace First Class AirPodsケース」。スマホケースとセットで揃えられる

AirPods Pro 第2世代・第1世代に対応する。スマホ用First Classケースと同じ耐久性素材を使用し傷に強く、落下時の衝撃も吸収する。ケースを装着したままケーブルおよびワイヤレス充電が可能。バッグやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナが付属する。

両製品とも、iFace公式オンラインストアのほか、iFace原宿店をはじめとする全国の雑貨店・家電量販店で順次取り扱いを開始する予定だ。