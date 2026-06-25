カシオ計算機は6月25日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、今年30周年を迎えた「ポケモン」とのコラボレーションモデル「GA-110PKM」を発表した。7月10日に発売し、価格は33,000円。7月1日から予約を受け付ける。

GA-110PKM キービジュアル

「GA-110PKM」は、ポケモンの世界観を随所に落とし込んだ耐衝撃ウオッチ。ベースモデルには、迫力のあるビッグケースと立体的なフェイスデザインが特徴の「GA-110」を採用した。

外観では、1996年の発売時に話題となった「ポケットモンスター 赤・緑」と「ポケットモンスター 青」の3色を、針・ボタン・ダイアル・ベゼルに配色。9時側のインダイアルには「モンスターボール」を、針には「ピカチュウ」の後ろ姿をモチーフにしたデザインを施した。

バンドには、30周年を祝う特別仕様として30匹のポケモンをあしらった。

これまでの「ポケットモンスター」シリーズに登場したすべての始まりの3匹たちに加え、「ピカチュウ」と「イーブイ」を含む29匹をバンド全体にデザインしている。

遊環には、すべてのポケモンの遺伝子をもつとされる「ミュウ」を配し、合計30匹のポケモンが集結する仕様とした。

裏蓋には、ポケモン30周年の特別ロゴを刻印。パッケージの外箱には30匹のポケモンをデザインし、モンスターボールの形状を模した特別仕様に仕上げた。

ダイアル

ライト点灯

バック刻印

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W51.2×D16.9×H55mm

W51.2×D16.9×H55mm 質量： 72g

72g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種）

耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐磁時計（JIS1種） 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ワールドタイム（世界48都市、29タイムゾーン、サマータイム設定付き）、UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替、ストップウオッチ（1／1000秒、100時間計、速度計測、ラップ／スプリット計測切替）、タイマー、時刻アラーム5本、時報、LEDライト（オートライト、残照、残照時間切替）、フルオートカレンダー、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替