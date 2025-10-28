カシオ計算機は11月21日に耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のメタルモデル「G-STEEL」シリーズの新製品として、装着性を向上させたミニマルデザインの「GST-B1000D」を発売する。価格は66,000円。

メタルの高級感はそのまま、機能性も維持しつつ薄型軽量化

「GST-B1000D」は、快適な装着感を実現しながら、メタルの美しさを現代的なミニマルデザインで表現した耐衝撃ウオッチ。タフソーラーやBluetooth通信によるモバイルリンク機能を搭載した小型モジュールを新たに開発することで、機能性を確保しながら薄型・軽量を実現し、装着性を向上させている。

機能性を確保しながら厚み11.6mmの薄型ケースを採用。無駄をそぎ落としたというベゼルは、直線、円形のヘアライン、ミラー仕上げの3種類で磨き分け、洗練されたメタルの質感を引き出したとしている。また、八角形のケースやレンガパターンを施した文字板といった初号機「DW-5000C」の要素を継承したデザインを取り入れている。

ラインアップには「GST-B1000D-1AJF」「GST-B1000D-2AJF」「GST-B1000D-3AJF」の3モデルが用意される。このうち「GST-B1000D-1AJF」は、インダイアルにレッド、ブルー、イエローを配し、G-SHOCKのDNAを表現したとしている。

レンガパターンの立体的な文字板

主な仕様は以下のとおり。