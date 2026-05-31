レノボ・ジャパンは5月26日、日本で初めてだという水冷AIインフラ検証拠点「Neptune ラボ」の設置を発表した。MCデジタル・リアルティのNRT12データセンター内のもので、水冷サーバーを動態展示する。今回メディア向けの内覧が行われたので、マイナビニュースも参加してきた。

画像はブリーフィングが行われたNRT12で撮影したもの

最新チップを用いたデータセンター向け製品は消費電力が大きくなっており、冷却に用いる電力も増加の一途を辿っている。こうした環境では従来の空冷設計では対応が難しくなっている場合があるとして、冷却ソリューションとして水冷を採用するというもの。レノボではニデックのCDUを用いた水冷ソリューションを「Neptune」として訴求しており、強力で省電力なサーバー冷却を実現するとしている。

今回MCデジタル・リアルティのNRT12データセンター内に、このレノボ「Neptune」の検証環境を用意したという内容。本番環境に近い検証環境でAIインフラ導入前のPoCを支援することができるとしており、高密度AI基盤やGPUサーバー、CDU（冷却分配装置）、ラック、ネットワーク、監視システムの統合検証に利用可能。顧客はサーバー単体の性能評価だけではなく、ラック、冷却、電源、ネットワーク、監視を含むAIインフラ全体を事前に検証できるようになるという。

メディア向けの内覧にはプレスのほか、大手ITベンダーの意思決定層が多数参加。レノボ・ジャパン、東京大学、インテル、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ、MCデジタル・リアルティ、ニデックが次々に登壇し、今回開設される「Lenovo Neptune」検証拠点に関して話した。

レノボ・ジャパン 代表取締役社長 檜山太郎氏

レノボ・ジャパン 山口仁史氏、インテル 土屋健氏、ニデック 酒井哲平氏、MCデジタル・リアルティ 杉政拓之氏

先着10セットで約35%オフのキャンペーン価格を用意しているとのこと

内覧ではNRT14の検証環境を実際に眺められた。Neptuneは温水冷却と呼ばれるもので、冷媒をチラーで冷やさず循環させる。高密度サーバーが実際に動作しているにもかかわらずデータセンターとは思えない静かさで、背面に取りまわされた配管に直接触れてクーラントの温度を体感できた。