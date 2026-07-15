NTTドコモは7月15日、モスバーガー、モスバーガー＆カフェの対象商品を購入した際にdポイントを通常の3倍進呈する「対象商品はdポイント3倍キャンペーン（7月-8月）」を開始した。実施期間は8月16日まで。

モスバーガーの対象商品はdポイント3倍キャンペーン

エントリーの上、対象店舗でdポイントカードを提示、またはモスのネット注文でdポイントカードを登録した上で対象商品を購入すると、通常の3倍のdポイントが進呈される。

対象商品は、期間限定の「モスタコスバーガー」（570円）、「ダブルモスタコスバーガー」（720円）、「スパイシーモスタコスバーガー」（620円）、「ダブルスパイシーモスタコスバーガー」（770円）、「アボカド タコスバーガー」（630円）、「ダブル アボカド タコスバーガー」（780円）の6品と、数量限定の「ブラックアンガスバーガー」（730円）の計7品（価格はいずれも税込）。3倍進呈の上限は期間中合計300ポイントとなる。

さらに、期間中に対象商品を2種類以上購入すると、1人1回に限り、もれなくdポイント100ポイントが進呈される。この100ポイントは、3倍進呈の上限300ポイントには含まれない。進呈するキャンペーンポイントは期間・用途限定で、有効期間は進呈日を含め94日間。進呈時期は2026年10月末を予定している。