住信SBIネット銀行は7月9日、2026年8月3日より個人向け銀行サービスの新たなサービスブランドとして「ドコモの銀行」を展開すると発表した。同日予定している「ドコモSMTBネット銀行」への商号変更にあわせたもので、アプリ名称やアイコンデザインも順次刷新する。

「ドコモの銀行」は、ドコモグループの銀行であることを分かりやすく示すとともに、同社がこれまで培ってきたテクノロジーを生かし、くらしに溶け込むように利用できる身近で安心感のある銀行を目指すサービスブランド。ドコモグループとの連携による安心感と利便性の高さ、くらしに溶け込むシームレスな金融体験、便利さと安全性を両立したサービス設計という価値をこめているとのことだ。

あわせて、アプリやWebサイトなどの各種コミュニケーションにおける表示・ロゴなども順次刷新する。具体的には、2026年8月3日以降のアップデートにより、アプリ名称は「ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行アプリ」へ、アプリアイコンも「d NEOBANK」から「ドコモの銀行」へ順次切り替わる。本件に伴う顧客側の手続きは不要で、既存のサービス内容にも変更はないとしている。

なお、個人向け銀行サービスのブランドは「ドコモの銀行」に統合される一方、BaaS（Banking as a Service）提携サービスや法人向けサービスについては、引き続き「NEOBANK」の名称を継続する。

今後は、ドコモグループとの連携強化による利便性向上、三井住友トラストグループとの連携による商品・サービスの拡充、くらしに溶け込む金融体験の高度化、銀行利用に応じた付加価値提供の拡大といった取り組みを進める。