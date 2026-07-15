NTTドコモは7月15日、対象のdポイント加盟店でdポイントをためた利用者を対象に、総額1億ポイントのdポイントを山分けで進呈する「dポイント大還元祭 総額1億円山分けキャンペーン」を発表した。キャンペーン期間は8月1日から9月30日まで、エントリーは同日7月15日から受け付ける。

同キャンペーンは、対象のdポイント加盟店でdポイントを1ポイント以上ためる買い物をするごとに山分け口数が1口たまる仕組み。山分けは8月・9月の2回に分けて実施される。第1弾は8月1日から8月31日まで、第2弾は9月1日から9月30日までの各期間で口数を集計する。

各月の山分け口数の獲得上限は、8月が20口、9月が40口。さらに8月中に山分け口数を5口以上ためた利用者は、9月中の山分け口数が2倍になる特典が用意されている。

山分け口数を保有する利用者を対象に、各月5,000万ポイント、2カ月合計で1億ポイントのdポイント（期間・用途限定）が獲得口数に応じて進呈される。1口あたりの進呈上限ポイントは20ポイントで、各月の山分け口数の合計が5,000万口以上となった場合は1口あたり1ポイントの進呈となる。

ポイントの進呈時期は、8月分の山分けが10月末頃、9月分の山分けが11月末頃を予定している。進呈されるポイントの有効期限は、進呈日を含む94日間。