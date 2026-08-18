米YouTubeは8月17日（現地時間）、動画の視聴回数のカウント方法を変更すると発表した。新方式では、動画の再生が始まり、最初のフレームが表示された時点で1回の視聴として数える。長尺動画、ポッドキャスト、ライブ配信などを含むYouTube上のすべての動画形式に、8月24日から適用する。

YouTubeは2025年、YouTubeショートで新方式と同様のカウント方法を導入していた。今回、長尺動画やポッドキャスト、ライブ配信などにも対象を広げ、すべての動画形式で視聴回数のカウント方法を統一する。同社は新方式を「exposure-based model（露出ベースのモデル）」としている。動画をどの程度見続けたかにかかわらず、再生が始まった時点で公開される視聴回数に加算されるため、8月24日以降は従来よりも視聴回数が速く増える可能性がある。

YouTubeによると、形式によって異なる指標による混乱をなくし、コンテンツがどれだけ露出したかをより正確に把握したいという声がクリエイターから寄せられていたという。形式をまたいで同一基準を採用することで、クリエイターがブランドやスポンサーに対してコンテンツの到達規模を説明しやすくなるとしている。公開視聴回数は今後、視聴の深さよりも、コンテンツが再生された「露出規模」を示す性格が強まる。

YouTubeパートナープログラムではエンゲージメント指標を維持

8月24日以降に新たにアップロードされた動画では、公開当初から新方式で視聴回数を集計する。それ以前に公開された動画については、過去の累計視聴回数を新方式で再計算することはなく、8月24日時点までの数値を維持する。ただし、8月24日以降に発生する新たな視聴については、新方式でカウントする。

従来のカウント方法に相当する指標は、「エンゲージビュー（Engaged views）」としてYouTube Studioに残る。これは動画が再生開始されただけではなく、視聴者がその後も動画を視聴し続けたことを示す指標である。クリエイターはエンゲージビューを利用することで、変更前後の動画パフォーマンスをより一貫した条件で比較できる。

今回の変更によって、クリエイターの収益やYouTubeパートナープログラム（YPP）の収益化条件が、新しい公開視聴回数を基準に切り替わるわけではない。ショートの広告およびYouTube Premiumの収益分配では、引き続きエンゲージビューが利用される。また、他の動画形式でも、収益化や収益計算には視聴者が実際に視聴を続けたことを反映する従来方式の指標が使われる。