Googleは6月17日、Geminiを中心に設計した新しい「Google Homeスピーカー」を発表した。6月17日に予約を開始し、6月25日に発売する。価格は16,800円。

新しいGoogle Home スピーカーは、家庭環境に最適化されたAI「Gemini for Home」を導入したスマートスピーカー。Gemini for Homeは従来のGoogle アシスタントを代替するAIエージェントで、AIがユーザーの意図を自然な会話から理解し、応答できることが特徴。

Gemini for Homeは2025年10月から米国などで早期アクセスを提供しており、2026年4月からは日本（日本語）でも対応を開始した。なお、早期アクセス登録者は世界で約350万世帯以上に達しており、Googleはユーザーからのフィードバックを適宜反映し機能向上を図る方針だ。

新しいGoogle Home スピーカーは「キッチンの照明を暗くして、リラックスできる音楽をかけて。それとタイマーを20分に設定して」のように複数の指示を1文にまとめたり、「電気をオフに……あ、オンにしての間違い！」などと言い間違えたりしても理解できる推論能力を備える。

また、新機能となる「続けて会話」機能がユーザーの応答後もマイクを少しの間オンに保つため、会話中に「OK Google」といったウェイクワードを挟まなくても話を続けられるようになる。応答速度も従来比40％高速化した。

文脈理解については、次にユーザーが取るべき行動をGeminiが先回りして提案したり、あいまいな指示にも対応したりするなど、ユーザーの意図を理解することが可能という。例えば、オリーブオイルを買い物リストへ追加してと頼むと、Geminiは「オリーブオイルはすでに買い物リストに入っていますが、もう1本追加しますか？」などとユーザーに確認する。

本体は球形で360度オーディオ再生に対応し、新たにGoogle TV Streamerとも連携可能。高感度マイク3基を搭載し、遠距離でも音声認識が行える。カラーはHazelとPorcelainの2色で、本体サイズは直径107×高さ86.6mm、重さは396g。電源アダプタは30W Type-C対応。

基本機能は無料で使えるが、より自然な流れでリアルタイムの会話ができる「Gemini Live」など高度な機能が使える有料の「Google Home Premium」も提供される。

Google Home PremiumはGemini Liveが使える月額1,000円のスタンダード、スタンダードの機能に加え、Google Nest Camのカメラで人やペットを識別したり不在時の出来事をまとめたりといったAI機能が使える月額2,000円のアドバンストの2種類を用意する。購入者にはスタンダードを6カ月無料で使える特典がある。