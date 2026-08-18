NHN comicoは8月17日、スマートフォンアプリやWebサイトで展開する無料マンガサービス「comico」について、2027年1月6日23時59分をもってサービスの提供を終了すると発表した。これまで購入した作品は、電子書店「めちゃコミック」で引き続き閲覧できるよう準備を進めているという。

まず、新刊の配信、作品レンタルの更新、コインの販売、新規会員登録が2026年8月31日23時59分に停止される。作品によっては、この日程より前に新刊配信を終了する場合があるほか、以降は新たにレンタル対象となるエピソードは追加されない。ユーザー投稿型の「チャレンジ作品」についても、同日以降は新たな作品・エピソードの投稿ができなくなる。

続いて、作品の販売とレンタル自体が2026年9月28日23時59分に停止される。これ以降、レンタルゲージやチケットは利用できなくなる。

サービス自体は2027年1月6日23時59分に終了する。終了日時までは、本棚から購入済み作品を閲覧できる。

サービス終了後の2027年1月7日から4月30日までは、「めちゃコミック」への本棚移行期間およびコイン返金申請期間となる。本棚移行は、出版社・権利元から引き継ぎの許諾が得られている作品が対象で、2026年9月28日23時59分時点で本棚の「購入済み」に登録されている作品が対象となる。移行の申請方法については9月中に案内される予定だ。

コインの返金対象は、ユーザーが保有する未使用の有償コインで、返金手続きの方法は2027年1月6日までに案内するとしている。なお、既に使用済みの有償コインについては返金の対象外。本棚移行期間の終了までに申請を完了しなかった場合、購入済み作品は閲覧できなくなるため注意が必要だ。