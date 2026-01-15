米Googleは1月14日（現地時間）、AIアシスタント「Gemini」をユーザーごとに最適化する新機能「Personal Intelligence（パーソナル・インテリジェンス）」を発表した。Googleの各種サービスと連携し、GmailやGoogleフォトなどに保存された情報を基に、ユーザー一人ひとりの文脈をより深く理解した回答を提示する。まず米国でベータ版としてGoogle AI ProおよびAI Ultraの一部ユーザーから提供を開始し、段階的に対象を拡大する。

Geminiに依頼して、GmailやGoogleフォトなどを対象に必要なメールや写真を探し出してもらうことはすでに可能となっている。今回のパーソナル・インテリジェンスは、Geminiが複数の情報源を横断して推論し、ユーザーの状況や好みに沿った“個別最適”な提案を行える。

Googleが紹介した具体例では、タイヤショップで自分の車に適したタイヤサイズが分からなかった際に、GeminiはGmail内の購入履歴などから車種と対応するタイヤを特定し、さらにGoogleフォトで見つけた家族旅行の写真を参照して、日常の運転用と全天候型などさまざまなオプションを提案した。また、車のナンバープレート番号を忘れた場合でも、Geminiに尋ねると、写真からナンバー情報を読み取って提示してくれた。

パーソナル・インテリジェンスは既定でオフとなっており、ユーザーが明示的に有効化した上で、連携させるアプリを選択する。対象となるアプリは、Gmail、Googleフォト、YouTube、Google検索などで、ワンタップで接続・解除が可能だ。応答時には「回答の根拠」を可能な限り示し、どの連携ソースが利用されたかをユーザーが確認できるようにするとしている。

Googleによると、GeminiがGmailの内容やGoogleフォトのライブラリをAIモデルの訓練に直接利用することはない。回答生成の際に一時的に参照するのみで、個人情報が恒常的にAIシステムへ組み込まれることはないとしている。

パーソナル・インテリジェンスは個人向けGoogleアカウントにおいて、Webおよびモバイル（Android、iOS）で、Geminiのモデル切替（model picker）で選択可能な全てのモデルで利用できる。今後は提供市場を拡大するとともに、無料層や検索のAI Modeへの提供も予定している。