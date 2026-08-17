NOVAランゲージカンパニーが運営する英会話スクール『駅前留学NOVA』は8月17日、スマートフォンでAI相手に英会話の練習ができる新アプリ「AI留学」の提供を開始した。iPhone／Androidに対応しており、料金は月額2,180円。1日1レッスンは無料で利用でき、課金すると使い放題となる。

「AI留学」は、「言いたいことがとっさに出てこない」「悩んでいるうちに会話が進んでしまう」といった英語学習者の悩みに向けて、「話す」練習に特化して開発されたAI英会話アプリ。全国300校舎を展開する『駅前留学NOVA』のノウハウを生かし、さまざまなシチュエーションに合わせて気軽にスピーキング練習ができるよう設計されている。

24時間いつでもアプリでスピーキング練習ができるほか、AIが最適な表現を提示し、間違えても気にせず何度でも話せる点が特徴となっている。

シチュエーション選択機能では、『駅前留学NOVA』監修による日常・旅行・ビジネスなど「リアルで使えるシチュエーション」を英会話レベル別に多数収録し、内容は随時アップデートされる。ユーザーは学びたいジャンルを選んで優先的に練習できるほか、ヘルプボタンで回答例や日本語訳を表示させたり、自身の英会話レベルに合わせて内容を自動調整させたりすることもでき、初心者でも利用しやすい設計とした。

会話終了後には、AIが文法・語彙・流暢さの3項目をチェックし、総合スコアを表示する。会話履歴はすべて確認でき、文法の正確さや単語の誤り、発音などを個別にチェックできるため、苦手分野や弱点を着実に克服できるという。

会話相手には、NOVAうさぎをはじめ個性豊かな「AIフレンド」を用意。練習ごとに獲得できるダイヤポイントを使うことで、初期のAIフレンドから新たなキャラクターへの拡張も可能としている。