米NVIDIAは7月9日（現地時間）、同社ブログを更新し、「GeForce Trading Cards」の第一弾パックを発表した。GeForce PCゲームの素晴らしい瞬間を紹介する、14種類のデザインを無料で収めたコレクションになるという。

イベントなどでコミュニティに対して配布するために制作したというトレーディングカード。直近ではGeForce SNSのSummer of RTXプレゼント企画や、Bilibili World 2026、QuakeCon 2026、gamescom 2026などで配布するとしており、単体ではなくパックに封入された状態で入手できるようだ。第一弾は歴史のある製品も含まれている。

NV1：基本設計の礎。1995年に発売されたNV1は、NVIDIA初の本格的なマルチメディアプロセッサで、ジョイスティック入力、オーディオ処理、VGA出力、2D/3Dグラフィックス機能を統合した製品でした。これは同社がPCグラフィックス分野に進出した初期の重要なマイルストーンとなりました。

GeForce 256：世界初のGPU。1999年にリリースされたGeForce 256は、変換・照明・レンダリング処理を単一チップ上に統合することで、GPUという概念を確立しました。これによりグラフィックス処理の負荷がCPUから専用グラフィックスハードウェアへと移行する転換点となりました。

GeForce 3：プログラマブルシェーダーを搭載した初のGPU。nFiniteFXエンジンを搭載したGeForce 3は、プログラマブルな頂点シェーダーとピクセルシェーダーをGeForceユーザーに提供し、開発者が照明効果、マテリアル、表面表現、リアルタイム視覚効果をより自由に制御できるようにしました。

GeForce 7800 GTX：フルスロットルグラフィックス。2000年代半ばのPCゲームブームを象徴するフラッグシップモデルであるGeForce 7800 GTXは、GeForce 7シリーズの代表格として、CineFX 4.0アーキテクチャやShader Model 3.0対応、高ダイナミックレンジレンダリング機能などの先進技術を搭載していました。

GeForce 10シリーズ：10：究極のゲーミング体験。Pascalアーキテクチャを採用したGeForce GTX 1080は、エンスージアスト向けアップグレードとして記憶に残る製品となり、高解像度ゲーミングやVR体験において、パフォーマンスと効率性の大幅な向上を実現しました。

バブル、カメレオン、メデューサ：クラシックなリアルタイムデモ。NVIDIAのデモ作品は、反射環境の表現からプログラマブルシェーダー効果、細部までこだわったキャラクター表現に至るまで、新しいGeForceハードウェアがリアルタイムで実現可能なグラフィックの可能性を常に示してきました。

The Way It’s Meant To Be Played：GeForceゲーミングの象徴。シリーズ1モデルは、Unreal Tournament 2004やBorderlandsといった異なる時代のPCゲームを代表するタイトルをモチーフにしたデザインを通じて、長年続くNVIDIAのゲーミングプログラムへの敬意を表しています。

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition：ナイトシティが#RTXONに。この特別仕様モデルは、RTX時代とナイトシティのサイバーパンクスタイル、そしてPCゲーム界で最も認知度の高いビジュアルワールドの一つを結びつけるデザインとなっています。