エントリー向けで省電力な新型Radeon

AMDより、エントリー向けの新型GPU「Radeon RX 9050」が登場、搭載するグラフィックスカードが各社より発売された。「RDNA 4」アーキテクチャの9000シリーズとしては最下位となるGPUで、ストリームプロセッサはRX 9060 XTの半分(1,024基)となるが、消費電力は92Wに抑えられている。フレーム生成技術「FSR」 にも対応。価格は55,000円前後だ。

GIGABYTEの「GV-R9050GAMING OC-8GD」。トリプルファンクーラー搭載モデルだ

ASRockの「RX9050 CL 8G」。LEDインジケータのライティングを楽しめる

ワット性能が強化されたM.2 NVMe SSD

Samsungから、M.2 NVMe SSDの新モデル「990」が登場した。PCIe 4.0に対応するモデルで、データ転送速度は、リードが最大7,250MB/s、ライトが最大6,450MB/s。電力効率に優れ、上位モデル「990 PRO」と比較して、ワットあたりの性能が最大38%向上しているという。価格は、1TBが41,000円前後、2TBが81,000円前後。4TBはラインナップしない。

ディンプル加工を施した30mm厚ファン

Geometric Futureの「Squama 3003-12」は、通常より厚めの30mmフレームを採用し、風量と静圧を強化した12cmファン。フレームの内側にはディンプル加工を施し、風切り音を抑制している。カラー(ブラック/ホワイト)と風向き(通常/リバース)のバリエーションが用意され、ツクモでの価格は、単品が2,280円、3個セットが5,580円。

Geometric Futureの「Squama 3003-12」。両面にARGBライティングを備える

通常より厚みがある。回転数は800～2,250rpm、風量は84CFM、静圧は2.93mmH2O

ピラーレスでARGBファン付属のミニタワー

Corsairの「2800X RS-R ARGB」は、ピラーレスデザインのmicroATXケースだ。右サイドには、デイジーチェーン接続のARGBファン「RS120-R ARGB」3個を標準搭載。最大36cmのラジエータや最長41cmのグラフィックスカードなど、ハイエンド構成にも対応する。VGAサポートブラケットも装備。カラーはブラックとホワイトで、価格は14,000円前後だ。

ARGBファンが4個付属で激安なミニタワー

Cooler Masterの「Elite 350」は、シンプルなデザインのmicroATXケース。ARGBファンが4個も付属しながら(フロント×3、リア×1)、価格はブラックが7,000円前後、ホワイトが7,500円前後と、非常に安い。グラフィックスカードは最長317mm、CPUクーラーは最高163mm、ラジエータは最大24cm、ATX電源は奥行き18cmまで対応する。

Cooler Masterの「Elite 350」。サイズは、379(L)×208(W)×446(H)mmとなる

ボトムやトップにファンを追加可能。I/Oポートは、左側面のボトム側にある

2店限定販売のピラーレスミドルタワー

ASUSの「A32 Plus V2」は、ピラーレスデザインで内部が良く見えるミドルタワーケースだ。28mm厚のARGBファン「MR120」4個を標準搭載(サイド×3、リア×1)し、エアフローを確保。36cmラジエータや42cmグラフィックスカードに対応する。カラーはブラックとホワイト。パソコン工房/パソコンSHOPアーク限定モデルで、価格は21,980円だ。

ASUSの「A32 Plus V2」。付属ファン「MR120」はフレームのリングと側面が光る

本体サイズは285×390×435mm。ボトム/トップにも12cmファンを3つ並べられる

安価ながら高エアフローのミドルタワー

DeepCoolの「CG590 Mesh 2F」は、エアフローに優れるミドルタワーケースだ。フロントはメッシュパネルで、大口径16cmのARGBファンをデュアル搭載。内部はデュアルチャンバー構造を採用しており、グラフィックスカードへのエアフローを確保した。着脱可能なドライブケージを備え、柔軟なストレージ構成に対応する。ツクモでの価格は14,580円。

DeepCoolの「CG590 Mesh 2F」。デュアル16cmファンのエアフローが強力だ

デュアルチャンバー構造を採用し、電源とストレージはマザーボード裏へ分離

GPUを損傷から保護する12V-2x6ケーブル

Corsairの「ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2x6」は、過熱保護機能を備えたというモジュラー電源ケーブル。センサーがケーブルの温度を常時監視しており、温度が65℃を超えると、グラフィックスカードへの電力供給を停止することができる。12V-2x6コネクタがあれば、他社製の電源ユニットでも利用可能だ。価格は3,300円前後。

Corsairの「ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2x6」。2色コネクタを採用

ブラックのほか、ホワイトも用意。コーム部分のセンサーで温度を監視する

USB接続の9.2インチサブディスプレイ

upHereの「D92」は、9.2インチで横長画面のサブディスプレイ。解像度は1,920×462で、PCとUSB接続し、システム情報等を表示することができる。豊富なテーマが用意されており、レイアウトの柔軟なカスタマイズに対応。録画したゲーム画面を背景に設定することも可能だ。画面は、縦向き/横向きに両対応。ツクモでの価格は9,980円だ。