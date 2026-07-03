米Intelは6月30日（現地時間）、同社の一部グラフィックス製品向けワークステーションドライバとして「Intel Graphics Driver 32.0.101.8804」を公開した。モバイル向けIntel Arc GPUにおいて、DRAMと共有するVRAMをかなりアグレッシブに割り当てられるようになる。

メインメモリの最大93%をビデオメモリに割り当てられるように - Intel Panther Lake等で

Intel Core Ultraプロセッサ（シリーズ1、2、3）で利用できるようになる新機能が含まれたドライバアップデート。このバージョンで動的にグラフィックスメモリの割り当てを変更できるようになるというもので、一例としてCPUとGPUで64GBのメインメモリを共有していた場合は、ドライバはIntel Arc Pro GPUに対して最大93%、容量にして約59.5GBもの空間をビデオメモリに割り当てられるようになる。Blenderのようなワークロードで最大5%の性能向上が見られたほか、大きなメモリを要求するAIワークロード等でも便利に使えるようになるかもしれない。

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