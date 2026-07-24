おうちの整理整頓や名前シール作りに大活躍するスリコのラベルプリンター。専用ラベルロールの種類も豊富で、使い勝手のいいものの、本体や充電ケーブル、替えのラベルロールなどをバラバラに保管していると、いざ使いたいときにしまった場所がわからなくなっていることも。

この記事では、ラベルプリンターとラベルロールをまとめて収納できる便利アイテム、スリコの「ラベルプリンター専用収納ケース」をご紹介します。

3COINSの「ラベルプリンター専用収納ケース」

商品の特徴

上品なレザー調でラベルプリンターと同色のアイボリーとブラウン

スリコのラベルプリンター専用収納ケースは、別売りのラベルプリンターを汚れやキズから保護し、キレイなまま持ち運べる専用ケースです。以前こちらの記事でもご紹介した大人気アイテムに、待望の専用収納が登場しました。外側は上品な合成皮革素材で、中材にはしっかりとしたEVA樹脂が使われており、型崩れしにくく高級感のある佇まいが魅力。カラーはラベルプリンターに合わせたアイボリーとブラウンの2色展開です。

内ポケットには予備のラベルロールが袋のままピッタリ収まる

ケースの内側にはメッシュのポケットが付いており、別売りの専用ラベルロール2個セットが袋のまま2つ綺麗に入ります。プリンター本体を収納する側には、面ファスナーで位置を調節・取り外しができる仕切りが付いており、本体の横にできる絶妙な隙間へ充電ケーブルをスッキリと一緒に収納可能。また上部には持ち手が付いているため、お出かけ先への持ち出しやすさはもちろん、お部屋のフックなどに掛けて吊るし収納もできます。

面ファスナー式の仕切り付きで充電ケーブルもスマートに収納

筆者はこれまで購入時の箱のまま収納していたのですが、この専用ケースに替えてからスッキリ収まり、持ち運びも一段と便利になりました。バラバラに収納していた替えのラベルロールも内ポケットにまとめて収納できるだけでなく、印刷したけれどまだ使っていないラベルをしまっておく一時保管場所としても優秀です。

持ち手付きだからフックに掛けて吊るせるのも嬉しい

ラベルプリンター専用としてはもちろん、サイズ感が絶妙なので、大きめの電源タップやコンパクトなデジタルカメラなどを収納して持ち運ぶマルチポーチとしても重宝しそうです。これ一つで本体も消耗品もまるごと綺麗にまとまるので、紛失防止しながら、大切なプリンターを長くキレイに使い続けたい方におすすめのアイテムです。

ラベルプリンターの収納場所にお困りの方は、スリコの「ラベルプリンター専用収納ケース」を試してみてはいかがでしょうか。