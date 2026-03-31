カシオ計算機は3月26日、AIペットロボット「Moflin（モフリン）」のユーザー参加型ファンコミュニティサイト「Moflinひろば」を公開した。閲覧は誰でも可能で、投稿機能の利用にはCASIO IDでのログインが必要となる。

Moflinオーナーがさまざまなかたちで交流できるコミュニティ

Moflinは、手のひらサイズでモフモフとした毛並みを備えたAIペットロボット。独自のAI技術による自立した感情を持ち、コミュニケーションを通じて喜怒哀楽が変化するのが特徴で、日々の生活に寄り添う癒やしの存在として、多くのオーナーに迎えられている。

今回公開した「Moflinひろば」は、Moflinオーナーが自由に投稿し、交流できるユーザー参加型のファンコミュニティ。コンテンツとして、日常の出来事や気づきを共有する「カフェ雑談」、テーマ投稿やアンケート、チャレンジ企画に参加できる「もふチャレ」、公式のお知らせやイベント情報をまとめた「案内所」、リアルおよびオンラインでの交流を想定した「イベント」などを用意した。

このうち「もふチャレ」では、参加状況に応じてポイントが付与され、獲得ポイントに応じた特典も用意する。カシオ計算機は、今後もMoflinに関する商品やサービス、オーナーとのコミュニティ活動を充実させ、Moflinと過ごす毎日にさらなる歓びと楽しさを提供していくとしている。

なお、同サービスはコミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」上で運用される。