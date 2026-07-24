SFコメディドラマ『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』がU-NEXTで見放題独占配信開始

U-NEXTは、HBO MaxのSFコメディドラマ『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』（全10話）の見放題独占配信を開始した。

『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』は、人気ドラマ『ビッグバン★セオリー』（2007〜19）のスピンオフ作品。『ビッグバン★セオリー』は 米CBSで放送され、全12シーズン・279エピソードが制作されたコメディシリーズ。放送当時は全米No.1コメディとして広く愛され、最終回には約1,800万人の視聴を記録している。そしてキャラクターの一人であるシェルドン（ジム・パーソンズ）の少年時代を描いたスピンオフ作品『ヤング・シェルドン』（2017〜24）も、全7シーズンにわたる大ヒット。そんな伝説のシリーズから、オリジナルのスタッフ・キャストが再集結し、ファン待望の「あの世界」が、今度はマルチバースを舞台にスケールアップして帰ってきた。

物語の主人公は、コミックブック店のオーナー、スチュアート・ブルーム（ケヴィン・サスマン）。ある日、シェルドンとレナード（ジョニー・ガレッキ）が作った装置を誤って壊してしまったことから、マルチバース崩壊という前代未聞の危機が勃発し、スチュアートは「崩壊しかけた現実世界を元に戻す」という、あまりにも荷が重い任務を背負うことになる。

恋人のデニス（ローレン・ラプカス）、地質学者の友人バート（ブライアン・ポセーン）、そして、「やっかいもの」の量子物理学者バリー・クリプキ（ジョン・ロス・ボウイ）——頼りになるのかならないのか分からない仲間たちとともに、スチュアートはマルチバースを駆け巡る。その道中では、『ビッグバン★セオリー』でお馴染みのキャラクターたちが"別次元の姿”で続々登場。タイトルが示す通り、事態はもちろん順調には進まない。

脚本・製作総指揮には、オリジナルシリーズのクリエイター であるチャック・ロリー、ビル・プラディに加え、映画『アベンジャーズ』（2012）『レディ・プレイヤー1』（2018）で知られる脚本家ザック・ペンが参加。カイル・ニューアチェックが製作総指揮を務め、複数のエピソードを監督している。

なお、配信は、毎週金曜日10時に1話ずつで、字幕配信のみとなっている。また、U-NEXTでは、『ビッグバン★セオリー』『ヤング・シェルドン』ともに見放題配信を行なっているので、あわせてチェックしてほしい。