U-NEXTは、『第78回エミー賞』のレッドカーペット・授賞式の模様を日本時間2026年9月15日に独占ライブ配信すると発表した。

エミー賞は、米国テレビ芸術科学アカデミーが毎年アメリカのテレビ業界で功績を残した番組に与えるアワードである。映画のアカデミー賞と並ぶ米エンターテイメント界最高峰の栄誉とされ、その結果には毎年世界中から大きな注目が集まる。これまでにも、U-NEXTで好評配信中の『ゲーム・オブ・スローンズ』や『メディア王〜華麗なる一族〜』をはじめとする歴史的話題作が歴代の作品賞に輝いてきたほか、昨年度は『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』が作品賞を受賞し、主演のノア・ワイリーもキャリア初となる主演男優賞の栄冠を手にするなど、毎年数々のドラマが生まれ、ますます多くのメディアが注目するアワードイベントとなっている。

2026年度の第78回エミー賞は、日本時間9月15日に開催予定で、U-NEXTでは昨年度に引き続き本アワードの授賞式およびレッドカーペットの様子を、米本国と同時に独占ライブ配信する。まもなく発表されるノミネートに先駆け、世界中で早くも受賞予想が白熱。U-NEXTにて独占配信中の作品からは、前作に続き高い評価を得ている『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』シーズン2が有力候補として注目されているほか、大ヒットシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフ最新作『ナイト・オブ・ ザ・セブン・キングダムズ』、圧倒的な人気を誇り、過去2度にわたり主演女優賞に輝いたゼンデイヤの演技に再び熱い視線が注がれる『ユーフォリア/EUPHORIA』などのノミネートに期待がかかっている。さらに、ノーベル賞作家による世界的名作をBBCが初のTVドラマ化した『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』をはじめ、U-NEXTで楽しめる話題作が多数並ぶ。

多くのハリウッドスターが集結し、感動のスピーチやドラマファン必見のサプライズ演出にも注目の年に一度の祭典を、U-NEXTにてお楽しみいただきたい。