こんにちは。eスポーツライターの小川です。
Cygamesは2026年6月20日・21日の2日間、スマートフォン・PC向けに配信しているデジタルカードゲーム『Shadowverse（シャドウバース）』シリーズの大型フェスイベント「Shadowverse Fes 2026」を幕張メッセで開催しました。
同シリーズは、今年で10周年という大きな節目を迎えます。
文・取材＝小川翔太
単一のゲームタイトルでの大型フェスというのは、その開催自体が珍しく、「シャドバフェス」についても、2018年の「シャドバフェス! Shadowverse Festival 2018」以来、約8年ぶりの開催です。
数多くのスマホゲームが生まれては姿を消していく中、10年にわたって多くのプレイヤーに愛され続けてきたのは、ファンの熱意とCygamesが積み重ねてきた歩みがあってこそと言えるでしょう。
今回、私たちは「Shadowverse Fes 2026」の会場を現地取材。
シリーズ10周年、さらには『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』1周年を記念して開催された「Shadowverse Fes 2026」の模様を、会場の熱気とともにお届けします。
「え？何これ、すごすぎる」
まず目に飛び込んできたのは、幕張メッセの展示ホール9～10のど真ん中に設営されたエントランスです。
シャドバのキャラたちが正装で歓迎。
もはやゲームのイベントではなく、10周年をお祝いするパーティにきた感覚になりました。
会場には、シャドバの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」のオーディション企画「THE LAST DRAW」に挑戦していた参加者たちの姿も。
では、私たちも会場を回っていきましょう。
突如、幕張メッセに姿を現した、オーケストラの演奏団体。
なんと会場では、シャドバシリーズの楽曲を手掛ける作曲家・池頼広氏によるオーケストラコンサートが生披露。
1日目は『Shadowverse』、2日目は『Shadowverse: Worlds Beyond』の楽曲が演奏され、「勝利の宴」などの名曲が会場中に響き渡りました。
個人的には「謁見の間（エリカのテーマ）」がアニメverだったのが激熱。
未だに信じられないのですが、このイベント入場料「無料」でした。
昨今、『モンスターハンター』や『ドラゴンクエスト』など、オーケストラによるゲーム音楽のコンサートは珍しくなくなってきたように思えます。
ただ、そのほとんどがチケット代として、5,000円～1万円程度を設定するのが相場です。
ところが今回のコンサートは、観覧無料、録音OK、動画撮影OKという異例尽くしでした。
なんとも贅沢な時間でした。
この演奏はYouTubeでも見られますが、現地で見たときは、音の迫力だけでなく、背面の映像とのコンビネーションが凄すぎでした。
（ちょっと泣きました）
では、演奏の余韻に浸りながら、会場を回ってみましょう。
すごい行列を目の当たりにしました。
ノベルティがもらえるアトラクションエリアで、シャドバのキャラをモチーフにしたアトラクションが8台設置されていました。
どのアトラクションも終日大盛況で、待ち時間60分待ちのアトラクションも。
10周年だからって、気合入れ過ぎじゃないですかCygamesさん）
すべて無料で遊べて、参加すると必ず景品がもらえました。
この1回限りでは、勿体ないので、また「RAGE Shadowverse Japan Championship」などのオフイベント会場に置いてほしいところです。
フードエリアではイベント限定のフードメニューを楽しめました。
こちらも大盛況で、夕方ごろにはフードメニューのほとんどが売り切れ。
「ルナとお友達！おいしいパンケーキ」
といった、可愛らしいリーダーの雰囲気を重視したメニューもあれば。
「ガルミーユのカルボうどんなのよ！」「エスペランサのエスプレッソティラミス」
悪ノリで作ったようなメニューもあって、緩急がすごいです。
写真左：ラヴサインの媚びず、恥じぬ。故にチャイティー
写真右：マリア＝マリスの舞い散るフラワーフルーツティー
私たちはせっかくなので、シャドバWBの新リーダーたちのドリンクをオーダー。
チャイティーはミントの清涼感がチャイのスパイスとマッチして、初夏にぴったりのドリンクでした。
この流れで、マリア＝マリス（コスプレイヤー：シスルさん）を撮影。
さらにドライツェーン（コスプレイヤー：水沢柚乃、yunocyさん）を撮影。
シスルさんとyunocyさんの「コスプレイヤー撮影会」が先着整理券制で定期開催されていました。
ゲーム内の空間を再現した「エースのお部屋」、たまにエース本人が帰ってくることもありました。
今回のイベントでは、このようなフォトスポットが多く設置されていました。
第3弾カードパック「絶傑の継承者」のイメージカットでお馴染みの「真実の継承者ヴェハリヤー」が座する椅子が会場に登場。
その名も「ヴェハリヤーの椅子」、来場者が好きなポーズで写真を撮るフォトスポットになっていました。
参考：第3弾カードパック「絶傑の継承者」
「バトルパーティ」と題して、来場者同士で対戦ができるサブイベントも開催。
「Shadowverse」「Shadowverse: Worlds Beyond」のどちらでも対戦ができるのが嬉しく、大会参加で「ゆるキャラステッカー」1枚、優勝するとさらにもう1枚もらえました。
トレーディングカードゲームである「Shadowverse EVOLVE（以下、エボルヴ）」を使用したイベントも開催されていました。
手ぶらで遊べるだけでなく、エボルヴのルールを知らなくても遊べるように、ルールに工夫がされていました。
初公開の設定資料集、シリーズの歩みやキャラクターの設定を展示したメモリアルギャラリー。
10年間の思い出とともに、資料を眺める人、撮影する人、仲間と語る人、それぞれの過ごし方がありました。
10年間の全カードがラインナップされたデジタルカードギャラリーは圧巻。
好きなカードを探して、画面タッチで進化させられるので、眺めるだけでなく、触って楽しめます。
そのほか、メインステージでは「シャドバ知識王」「ストリーマーズドラフト交流戦」などの特別企画が大盛況。
また、ファンにはお馴染みの「しゃどばすチャンネル」「みゃことRaMuの何して遊ぶ？」がフェス出張版として開催されました。
最終日のグランドフィナーレでは、7/10から開幕する新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」の選手が決定する最終オーディションが実施。
「Shadowverse Fes 2026」は、シャドバ10周年を祝うイベントでありながら、次の20周年に向けてスタートを切るイベントになったといえるでしょう。