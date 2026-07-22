こんにちは。eスポーツライターの小川です。

Cygamesは2026年6月20日・21日の2日間、スマートフォン・PC向けに配信しているデジタルカードゲーム『Shadowverse（シャドウバース）』シリーズの大型フェスイベント「Shadowverse Fes 2026」を幕張メッセで開催しました。

同シリーズは、今年で10周年という大きな節目を迎えます。

文・取材＝小川翔太

単一のゲームタイトルでの大型フェスというのは、その開催自体が珍しく、「シャドバフェス」についても、2018年の「シャドバフェス! Shadowverse Festival 2018」以来、約8年ぶりの開催です。

数多くのスマホゲームが生まれては姿を消していく中、10年にわたって多くのプレイヤーに愛され続けてきたのは、ファンの熱意とCygamesが積み重ねてきた歩みがあってこそと言えるでしょう。

今回、私たちは「Shadowverse Fes 2026」の会場を現地取材。

シリーズ10周年、さらには『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』1周年を記念して開催された「Shadowverse Fes 2026」の模様を、会場の熱気とともにお届けします。

「え？何これ、すごすぎる」

まず目に飛び込んできたのは、幕張メッセの展示ホール9～10のど真ん中に設営されたエントランスです。

シャドバのキャラたちが正装で歓迎。

もはやゲームのイベントではなく、10周年をお祝いするパーティにきた感覚になりました。

会場には、シャドバの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」のオーディション企画「THE LAST DRAW」に挑戦していた参加者たちの姿も。

では、私たちも会場を回っていきましょう。

突如、幕張メッセに姿を現した、オーケストラの演奏団体。

なんと会場では、シャドバシリーズの楽曲を手掛ける作曲家・池頼広氏によるオーケストラコンサートが生披露。

1日目は『Shadowverse』、2日目は『Shadowverse: Worlds Beyond』の楽曲が演奏され、「勝利の宴」などの名曲が会場中に響き渡りました。

個人的には「謁見の間（エリカのテーマ）」がアニメverだったのが激熱。

未だに信じられないのですが、このイベント入場料「無料」でした。

昨今、『モンスターハンター』や『ドラゴンクエスト』など、オーケストラによるゲーム音楽のコンサートは珍しくなくなってきたように思えます。

ただ、そのほとんどがチケット代として、5,000円～1万円程度を設定するのが相場です。

ところが今回のコンサートは、観覧無料、録音OK、動画撮影OKという異例尽くしでした。

なんとも贅沢な時間でした。

この演奏はYouTubeでも見られますが、現地で見たときは、音の迫力だけでなく、背面の映像とのコンビネーションが凄すぎでした。

（ちょっと泣きました）

では、演奏の余韻に浸りながら、会場を回ってみましょう。

すごい行列を目の当たりにしました。

ノベルティがもらえるアトラクションエリアで、シャドバのキャラをモチーフにしたアトラクションが8台設置されていました。

どのアトラクションも終日大盛況で、待ち時間60分待ちのアトラクションも。

10周年だからって、気合入れ過ぎじゃないですかCygamesさん）

すべて無料で遊べて、参加すると必ず景品がもらえました。

この1回限りでは、勿体ないので、また「RAGE Shadowverse Japan Championship」などのオフイベント会場に置いてほしいところです。

フードエリアではイベント限定のフードメニューを楽しめました。

こちらも大盛況で、夕方ごろにはフードメニューのほとんどが売り切れ。

「ルナとお友達！おいしいパンケーキ」

といった、可愛らしいリーダーの雰囲気を重視したメニューもあれば。

「ガルミーユのカルボうどんなのよ！」「エスペランサのエスプレッソティラミス」

悪ノリで作ったようなメニューもあって、緩急がすごいです。

写真左：ラヴサインの媚びず、恥じぬ。故にチャイティー

写真右：マリア＝マリスの舞い散るフラワーフルーツティー

私たちはせっかくなので、シャドバWBの新リーダーたちのドリンクをオーダー。

チャイティーはミントの清涼感がチャイのスパイスとマッチして、初夏にぴったりのドリンクでした。

この流れで、マリア＝マリス（コスプレイヤー：シスルさん）を撮影。

さらにドライツェーン（コスプレイヤー：水沢柚乃、yunocyさん）を撮影。

シスルさんとyunocyさんの「コスプレイヤー撮影会」が先着整理券制で定期開催されていました。

ゲーム内の空間を再現した「エースのお部屋」、たまにエース本人が帰ってくることもありました。

今回のイベントでは、このようなフォトスポットが多く設置されていました。

第3弾カードパック「絶傑の継承者」のイメージカットでお馴染みの「真実の継承者ヴェハリヤー」が座する椅子が会場に登場。

その名も「ヴェハリヤーの椅子」、来場者が好きなポーズで写真を撮るフォトスポットになっていました。

参考：第3弾カードパック「絶傑の継承者」

「バトルパーティ」と題して、来場者同士で対戦ができるサブイベントも開催。

「Shadowverse」「Shadowverse: Worlds Beyond」のどちらでも対戦ができるのが嬉しく、大会参加で「ゆるキャラステッカー」1枚、優勝するとさらにもう1枚もらえました。

トレーディングカードゲームである「Shadowverse EVOLVE（以下、エボルヴ）」を使用したイベントも開催されていました。

手ぶらで遊べるだけでなく、エボルヴのルールを知らなくても遊べるように、ルールに工夫がされていました。

初公開の設定資料集、シリーズの歩みやキャラクターの設定を展示したメモリアルギャラリー。

10年間の思い出とともに、資料を眺める人、撮影する人、仲間と語る人、それぞれの過ごし方がありました。

10年間の全カードがラインナップされたデジタルカードギャラリーは圧巻。

好きなカードを探して、画面タッチで進化させられるので、眺めるだけでなく、触って楽しめます。

そのほか、メインステージでは「シャドバ知識王」「ストリーマーズドラフト交流戦」などの特別企画が大盛況。

また、ファンにはお馴染みの「しゃどばすチャンネル」「みゃことRaMuの何して遊ぶ？」がフェス出張版として開催されました。

最終日のグランドフィナーレでは、7/10から開幕する新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」の選手が決定する最終オーディションが実施。

「Shadowverse Fes 2026」は、シャドバ10周年を祝うイベントでありながら、次の20周年に向けてスタートを切るイベントになったといえるでしょう。