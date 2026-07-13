マウスコンピューターは、クリエイター向けPCブランド「DAIV」のブランド誕生10周年を記念し、2026年8月1日（土）、東京・歌舞伎座タワーにて開催される「将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary」に協賛することを発表した。

本サミットは棋士、AI技術開発者、ユーザーが一堂に会し、将棋AIの最前線と未来を語り合うリアルイベント。開催概要は以下の通り。

イベント名：将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary

日時：2026年8月1日（土） 13:00～18:00

会場：歌舞伎座タワー23階

〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15

イベントページ：https://book.mynavi.jp/shogi/AIsummit202608/

（参加登録は、公式サイトより申し込み）

将棋AIサミット2026 powered by DAIV 10th Anniversary

将棋AIは、その強さで人間を圧倒するばかりでなく、将棋の学び方、楽しみ方まで変えると期待を集めている。イベント当日は谷合廣紀五段と「水匠」「やねうら王」開発者が語り合う基調鼎談に始まり、ゲストの鎌田菜月さんと学ぶはじめてのAI活用法、人気YouTuberのそらさんやSugarさんによる将棋AIの魅力や活用方法など、多様な魅力をを伝える多彩なコンテンツを展開する。

またイベント会場では、10周年を迎えた「DAIV」で将棋AIを実際に動作させるデモを楽しめる。協賛にて用意するDAIV機材(一例)は以下のようなラインナップだ。

モデル「DAIV KM-A7G60」

・OS：Windows 11 Home 64ビット

・CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ

・グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

・メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)

・M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

・価格：349,800円（税込）

モデル「DAIV FW-P9G80」

・OS：Windows 11 Pro for Workstations 64ビット (DSP)

・CPU：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX プロセッサ

・グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5080

・メモリ：64GB (16GB×4 / クアッドチャネル)

・M.2 SSD：2TB (NVMe Gen4×4)

・価格：4,999,800円（税込）