FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは同社直販サイトのFRONTIERダイレクトにて、ゴールデンウィーク期間中の特別企画として「GW限定！金の福箱」セールを開催すると発表した。5月2日から3日間連続で開催し、各日5モデル、計15モデルの特価PCや周辺機器を販売する。すべて数量限定。

人気構成のゲーミングPCならびに周辺機器を、5月2日より3日間にわたり、毎日正午に順次販売する特価セール。本日5月1日にラインナップを公開しており、第一弾は5月2日の正午より販売を開始する。

期間中は、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載するハイエンドゲーミングPCモデルが20万円台で登場するほか、エントリークラス向けに16万円台のゲーミングPCなど、幅広い価格帯のゲーミングPCを用意。周辺機器では、高性能ゲーミングキーボードやマウスなどをラインナップ。いずれも高いコストパフォーマンスをアピールしている。

イベントの概要とラインナップ詳細は以下の通り。

・「GW限定！金の福箱」

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2605/

【販売期間】

2026年5月2日（土）正午 ～ 5月7日（木） 正午まで

※5月2日・3日・4日の各日正午に数量限定で順次販売開始

最新状況はこちらのリンク先の同社特設ページ「GW限定！金の福箱」にて確認いただきたい。