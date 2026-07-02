マウスコンピューターは7月2日、ノートPCの新製品としてGeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載する15.6型モデル「mouse K5」を発売した。直販価格は189,800円から。

マウスコンピューター、GeForce RTX 3050 Laptop搭載15.6型ノートPC

GeForce RTX 3050 Laptopを搭載したことで、スマホで撮影した動画の編集用途や、子どもが初めてプレイするゲーム用PCとしても活用できるというノートPC製品。プロセッサは第13世代Intel Core i7-13620HかCore i5-13420Hから選択可能で、モバイル向けとしては高い性能を備えている点が特徴。ノートPCながらHDMIとMini DisplayPort端子を備え、本体含む3画面で利用できる。

mouse K5-I7G50BK-A

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサ

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU

メモリ：16GB

M.2 SSD：256GB (NVMe)

販売価格：209,800円（税込）

mouse K5-I5G50BK-A