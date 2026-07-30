家電量販店のJoshinが、「Joshinギフトカード（デジタル版）」の誕生を記念して、1,000円分のJoshinギフトカード（デジタル版）が抽選で100名に当たるキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。
キャンペーンは2週連続で実施するので、当選のチャンスは2回あります！ スケジュールは以下の通りです。
- 第1週：2026年7月30日(木)14:00～8月5日(水)23:59
- 第2週：2026年8月6日(木)14:00～8月12日(水)23:59
／— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) July 30, 2026
㊗️ジョーシンギフトカード誕生記念🎊
プレゼントキャンペーン開催✨
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2週間連続抽選で100名さまに
ジョーシンギフトカード(デジタル版)
1,000円分がその場で当たる✨
2週連続参加OK🎯
新たなジョーシンギフトカードの誕生をみんなでお祝いしましょう🍾🤍
第1週目
📅期間 :… pic.twitter.com/T88pZTor2A