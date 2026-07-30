家電量販店のJoshinが、「Joshinギフトカード（デジタル版）」の誕生を記念して、1,000円分のJoshinギフトカード（デジタル版）が抽選で100名に当たるキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。

キャンペーンは2週連続で実施するので、当選のチャンスは2回あります！ スケジュールは以下の通りです。