今回はホームセンター コーナン江戸川船堀店を訪ね、日曜大工向けで売れている電動工具を取材しました。

2025年12月にオープンした同店は、プロ向け店舗「コーナンPRO」も併設しており、多くの電動工具はそちらに並べられています。低価格帯から中上級者向けまで並べられており、日曜大工目的の人もプロも幅広いラインアップから品定めできるつくりです。

季節家電とは違って1年を通して在庫が安定しているジャンルですが、同店の益戸翔太主任によると「日曜大工向けの製品は年末、次に新生活シーズンによく売れます。ある程度時間があるときや、必要に迫られやすい生活の切り替え時期に需要が伸びるところはあるんじゃないかと思います」といいます。

取材した2月初旬は、新生活準備が始まるタイミングでした。そのなかでどんな製品が人気を得ているのでしょうか。コロナ禍が明けた後も伸び続けているといわれる日曜大工の需要。下記の「日曜大工向け電動工具選びの三カ条」を踏まえ、トップ5を順に追っていきましょう。

<日曜大工向け電動工具選びの三カ条>

何を作る、あるいは何を分解するのかを明確にするのが基本。具体的に絞るほど割安に買い物できる。

プロ向きと日曜大工向きの明確な線引きはない。初めて扱う道具は店員さんに相談するのがベター。

入門機はどのジャンルも安価で比較的安全。サンダーなら5,000円以下、丸ノコでも1万円台前半から選べる。

※本文と写真で掲載している価格は、2026年2月10日11:00時点のもの。日々変動しているので、参考程度に見てください。

第1位：18V出力のインパクトドライバー「MTD002D」

一番人気に挙げられたのは、マキタのインパクトドライバー「MTD002D」でした。インパクトドライバーは日曜大工に使う電動工具として人気がありますが、こちらは本体重量約1.3kgと軽量ながら18Vのハイパワー出力が可能で、プロでも使われる製品となります。取材時の価格は16,280円でした。

「日曜大工でインパクトドライバーをある程度使い慣れている方が選ぶイメージですね。これだけ高出力だと、結構幅広く使えますから」

第2位：切断や剥がし、研削までこなせる10.8Vキット「CK1007」

2位もマキタの製品になります。インパクトドライバー「TD110D」と、先端を替えることで切断や剥離、研削までこなせるマルチツール「TM30」を中心に、ツールボックや充電器、バッグなどをセットにした「コンボキット CK1007」です。どちらも出力は10.8Vで、取材時の価格は25,080円でした。

「ネジを打ち込むだけでなく、ちょっとした木材を切ったり、仕上げに磨いたり、あるいは剥がしたりというのがひと通りできます。共通の充電器が使えるので、補修を含めて日曜大工したいという人にはうってつけの入門機といえます」

第3位：165mmチップソーつきの丸ノコ「FC6MA3」

続く3位には丸ノコが入りました。HiKOKI（ハイコーキ）のブレーキ付きモデル「FC6MA3」で、外径165mmのチップソーを同梱し、取材時の価格は11,880円でした。直角の切断なら57mm厚まで、45度なら38mmまで切り込める仕様です。

「日曜大工で木材の形から作るとなると、安全性の高い丸ノコを選ぶ方が多くいらっしゃいます。既存のものを再利用して補修する際も便利ですしね。FC6MA3はチップソーつきで12,000円を切るということで、丸ノコの入門機として目立っています」

第4位：1万円で買えるインパクトドライバー「LIFELEX KMID-108」

4位は、コーナンオリジナルのインパクトドライバー「LIFELEX 10.8V 充電インパクトドライバー KMID-108」でした。製品名のとおり10.8V出力で、バッテリーパック含む重量は約1.03kgとなります。取材時の価格は9,680円でした。

「初めて日曜大工をする人に人気がある製品ですね。入門機としては1万円というのがひとつの区切りになるので、それ以下で買えるインパクトドライバーというところが人気につながっていると思います」

コーナン「LIFELEX 10.8V 充電インパクトドライバー KMID-108」

第5位：5000円で買えるコーナーサンダー「KM-130」

5位も、コーナンオリジナルの製品がランクインしました。AC100Vで駆動する「コーナーサンダー KM-130」で、取材時の価格は4,378円でした。アイロン型の形状をしており、研磨面は面ファスナー式で固定と取り替えが可能な作りになっています。同梱品は、粗さが異なる3枚のサンドペーパーなど。

「DIYで仕上げた棚や椅子などの表面をならすのはもちろん、古い家具をリメイクする際に色を塗り直すために表面を削るといった用途でも活躍します」

面ファスナー式の研磨面

はみ出し･･･数量ベースでの一番人気は「LIFELEX 充電ミニドライバー 3.6V USB充電式」

今回は、日曜大工向けの電動工具でランキングを組んでもらいました。ここから用途を広げて販売数のみで売れ行きをカウントした場合、一番人気はコーナンオリジナルの電動ドライバー「LIFELEX 充電ミニドライバー 3.6V USB充電式」になるそうです。3種のドリル刃と2種のプラスドライバービットを同梱し、取材の価格は3,278円でした。

「組み立て式の家電などに使いやすくてお値ごろということで、定番になっていますね。木材にビスを打つための下穴も作れますし、一家に一台あると何かと便利だと思います」

コーナン「LIFELEX 充電ミニドライバー 3.6V USB充電式」