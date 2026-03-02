家電量販店のジョーシンが、阪神タイガース開幕カードの観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーン「阪神タイガース ホーム開幕カード観戦ペアチケットプレゼントキャンペーン」を開始しました。Xで応募でき、その場で抽選結果が分かります。キャンペーンの締め切りは3月8日（日）23:59まで。

今回のキャンペーンでプレゼントするのは、京セラドーム大阪（大阪市西区）で開かれる阪神×DeNA戦の開幕カードのペア観戦チケット。日程は3月31日(火)・4月1日(水)・4月2日(木)の3日間で、それぞれ各日2組4名、合計6組12名に当たります。

応募方法は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、該当の投稿をリポスト。記載のURLから抽選に参加すれば、結果がその場で分かります。当選者へのチケット発送は3月下旬の予定。