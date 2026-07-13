NTTドコモは7月13日、ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」の月額プランの支払い方法を「d払い」に設定したユーザーを対象に、抽選で100名にdポイント（期間・用途限定）5,000ポイントを進呈する「『ディズニープラス』の月額プランの申し込みおよび支払方法を「d払い」に設定で、抽選で5,000ポイントあたるキャンペーン」を発表した。期間は2026年7月17日から8月31日まで。

ディズニープラスの公式ホームページから申し込む場合の利用料金の支払い方法に、6月11日から「d払い」が対応したことを記念したキャンペーン。期間中、ディズニープラスの公式ホームページから月額プランに申し込み、支払い方法を「d払い」に設定したユーザーの中から、抽選で100名に5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）が進呈される。「プレミアム月額プラン」に申し込んだ場合は、当選確率が2倍になる。エントリーは不要で参加できる。

キャンペーン期間より前からディズニープラスを契約しているユーザーも、期間中に月額料金の支払い方法を「d払い」に設定した場合、または以前から支払い方法を「d払い」に設定しており2026年9月の支払いも「d払い」で継続している場合は対象となる。

ただし、6か月プランまたは年額プランの利用者は対象外。抽選対象となるのは、キャンペーン期間および2026年9月の支払いを「d払い」で支払ったユーザーとなる。

なお、支払い方法に「d払い」を設定できるのは、ディズニープラスの公式ホームページから申し込んだ場合のみ。ポイントの進呈は10月末頃を予定しており、ポイントの有効期間は進呈日を含む94日となる。キャンペーンサイトは2026年7月14日0時に公開予定となっている。