NTTドコモは6月30日、各種「dカード」およびキャンペーン対象の「d払い」加盟店での利用に応じて、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年にちなんだ賞品が当たる「d払い・dカードで行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年を遊びつくそうキャンペーン」を発表した。実施期間は7月1日10:00から8月31日23:59まで。

キャンペーン期間中、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、対象となる「dカード PLATINUM」「dカード GOLD」「dカード GOLD U」「dカード」、およびキャンペーン対象の「d払い」加盟店で「d払い」を利用すると、各月の合計利用金額2,000円ごとに抽選への応募口数が1口たまる。さらに「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約中のユーザーは、応募口数が2倍になる。各種dカードおよびd払いそれぞれの対象利用金額には、月あたり30万円の上限が設けられている。

エントリーは期間中おひとり様1回のみで、応募の際にA賞・B賞・C賞のいずれか1つを選択する。抽選は7月分・8月分の月ごとに実施される2回で、応募口数を保有するユーザーの中から、A賞として「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パス（ペア）」が100組200名に、B賞として「25周年のUSJで楽しむためのグッズ詰め合わせ」が200名に、C賞としてdポイント（期間・用途限定）1,000ポイントが2,000名に贈られる。A賞のチケットの有効期限は2027年4月30日まで。

応募口数2倍の対象となるのは、7月の抽選では2026年8月1日時点、8月の抽選では2026年9月1日時点で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約しているユーザー。A賞・B賞の景品発送は7月当選分が2026年10月初旬、8月当選分が2026年11月初旬を予定しており、C賞のポイント進呈は2026年11月初旬を予定している。