NTTドコモは2月16日、対象企業のポイントをdポイントへ交換するともれなく10％分が増量される「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」を発表した。実施期間は3月1日～3月31日まで。エントリーは2月16日から受付開始している。

キャンペーン期間中、対象のポイント交換企業が提供するポイントをdポイントへ交換すると、もれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）が上乗せして進呈される。進呈上限は設けられていない。キャンペーンへの参加にはエントリーが必要。

キャンペーン期間中であれば、エントリー前に交換したポイントも対象となる。ただし、ポイント交換企業により、対象となるポイント交換期間が異なる場合がある。

対象となるのは、セゾンカードの永久不滅ポイント、JALのマイル、JCBのJ-POINTをはじめ、電気・ガス事業者、一部地方銀行など多岐にわたる。参加企業のリストはキャンペーンサイトを参照のこと。

増量分のdポイントは2026年5月末に進呈予定で、有効期限は進呈日から62日間。参加条件は、エントリー期間中にキャンペーンサイトからエントリーしていること、キャンペーン期間中に対象ポイントをdポイントへ交換していること、dポイントクラブ会員かつキャンペーン終了時までに利用者情報登録が完了していることの3点をすべて満たす必要がある。