DJIは7月14日、DJI初のブランド体験スペースを「蔦屋家電＋」（東京都世田谷区）と「イオンレイクタウンkaze」（埼玉県越谷市）の2カ所に期間限定で開設すると発表した。ジンバルカメラやアクションカメラなど、最新のDJI製品を実際に手に取って使い心地が試せるほか、気に入った製品は会場で購入できる。オリジナルグッズが当たる抽選会も実施する。蔦屋家電＋のみ、若手クリエイターによる撮影ワークショップも開催する。

DJIのブランド体験スペースの場所や開催期間は以下の通り。

蔦屋家電＋…二子玉川ライズS.C. テラスマーケット、二子玉川 蔦屋家電 1F（東京都世田谷区） 開催期間：7月18日（土）～7月31日（金）

イオンレイクタウンkaze…イオンレイクタウンkaze 2F（埼玉県越谷市） 開催期間：7月18日（土）～10月14日（水）

DJIブランド体験スペースでは、Vlog撮影、家族の記録、旅行動画、空撮、アウトドアシーンなど、最新のDJI製品を実際に試しながら、夏の思い出を魅力的に残すためのヒントが発見できる。気に入った製品は、会場で購入できる。

ジンバルカメラの上位モデル「Osmo Pocket 4P」が実際に体験できるほか、抽選でOsmo Pocket 4Pが当たるチャンスも

蔦屋家電会場限定で、人気クリエイターが実践的なテクニックを分かりやすく紹介するフォト・映像ワークショップ「DJI 夏のクリエイターカーニバル」を開催する。参加料金は無料だが、事前の申し込みが必要。申し込み方法はDJIの公式Xなどで紹介している。申し込みの締め切りは7月14日いっぱいまで。

クリエイターによる撮影ワークショップを実施する

7月18日～19日限定で、来場者を対象とした無料抽選会を実施する。抽選で、最新のジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」などのDJI製品が当たる。