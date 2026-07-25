360度カメラやアクションカメラで知られるInsta360が、日本では初めてとなる常設店舗「Insta360 浅草本店」を8月8日（土）にオープンすると発表した。場所は、国内外の観光客で賑わう浅草寺のすぐ脇の好立地。正式オープンを前に、7月25日（土）にプレオープンした。

Insta360 浅草本店では、360度カメラやジンバルカメラ、アクションカメラなどの最新製品を実際に試しながら、スタッフが製品選びをサポートしてくれる。店内では、最新のコンシューマー向け製品はすべて展示する予定。

デュアルカメラのジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」などの製品が実際に試せるほか、自分に合った製品選びも手伝ってくれる

プレオープン以降、カメラ本体を購入した人に対し、トートバッグなどのオリジナルグッズをプレゼントする。8月8日のグランドオープン日には、Insta360創業者兼CEOのJK Liu氏が来店し、テープカットなどのイベントを実施する。

Insta360の競合となるDJIも、この秋に直営店を東京・表参道にオープンすると表明している。アクションカメラやジンバルカメラ、360度カメラなどで競い合う2社が相次いで日本に直営店をオープンすることで、競争がさらに激化しそうだ。

Insta360 浅草本店の場所は、東京都台東区浅草2丁目35-11 二天門前ビル。営業時間は10:00~19:00（一部の日は異なる場合がある）。