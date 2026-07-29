Insta360が、日本初の直営店「Insta360 浅草本店」を7月25日にオープンした（正式オープンは8月8日で、それまではプレオープン）。国内外の観光客に人気の浅草寺のすぐ近くで、ふだんスマホカメラしか使っていない観光客にジンバルカメラや360度カメラを体験してもらい、魅力を伝えるブランド発信拠点と位置づける。

Insta360 浅草本店があるのは、浅草寺の東側にある二天門のすぐ近く。浅草寺の本堂から歩いて1～2分ほど。

店内には、ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」や360度カメラ「Insta360 X5」などInsta360の現行モデルがズラリ展示され、自由に試せる。展示台の中央には、人で賑わう浅草寺をイメージしたジオラマが配置されており、撮影時の被写体として活用できる。壁側にはさまざまなアクセサリーが並べられ、こちらも手に取って試せる。

中央には浅草寺をイメージしたジオラマを展示

Insta360 Luna Ultraなどの現行製品をズラリ展示し、実際に手に取って試せる

コンパクトデジカメ感覚で使える「Insta360 GO 3S レトロキット」

壁にはアクセサリーを展示

Insta360 Luna Ultra用のネックマウントなど、アクセサリーも試せる

気に入ったカメラやアクセサリーは店内で購入することも可能だが、この店舗ではあくまで製品の体験やブランドの認知を主目的としているといい、店員も製品の購入を積極的に勧めることはないそう。試したら買わないといけないかな…ということを気にせず、心置きなく体験できるのはありがたい。

Insta360の担当者によると、浅草以外にも同様の直営店をオープンする計画があるという。量販店が近くにないが賑わいのある場所を検討しているといい、これからの展開に注目したい。

8月8日のグランドオープン日には、Insta360創業者兼CEOのJK Liu氏が来店し、テープカットなどのイベントを実施する。時間は13時からの予定。