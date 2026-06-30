DJIは6月29日、デュアルカメラを搭載したポケットジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4P」の販売を開始した。実売価格は、標準的な付属品が付くスタンダードコンボが99,000円、付属品が充実したVlogコンボが113,300円。クラシックブラックに加え、パールホワイトモデルも用意する。

デュアルカメラのジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」の販売がいよいよスタート。スタンダードコンボは10万円を切る価格となった

1インチの20mm広角カメラと、1/1.28インチCMOSセンサーの60mm中望遠カメラのデュアルカメラを搭載した上位モデル。最大12倍ズームに対応する。1インチ広角カメラは、17ストップのダイナミックレンジを持ち、明暗差の大きいシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像が撮影できる。

縦に並ぶデュアルカメラを搭載する。ディスプレイを回転させると現れる操作部はスタンダードモデルのOsmo Pocket 4と同じ

こちらはパールホワイトモデル

さまざまなアクセサリーを用意する。Osmo Pocket 3用のサードパーティ製アクセサリーも多くが利用できる

VlogコンボにはDJI Mic Mini 2やOsmo FrameTapなどが付属し、買い得感が高い

画面付き操作リモコンのOsmo FrameTap

機能面では、3軸手ブレ補正機構、ActiveTrack 8.0のトラッキング機能、最大8倍のウルトラスローモーション撮影などを搭載し、シネマティックな映像を手軽に撮影できる。

ストレージは103GBの内蔵ストレージのほか、microSDカードでも拡張できる。駆動時間は約210分（ディスプレイオフ時）で、18分で80％まで充電できる急速充電にも対応する。本体サイズは159.5×63.3×33.5mm、重さは230g。