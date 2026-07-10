NVIDIAは7月15日、CEOのジェンスン・フアン氏が来日し、30年にわたるNVIDIAとセガの歴史を日本のゲーマーと祝うというゲリライベントを開催すると発表した。参加するには所定の手続きを踏み、招待を受ける必要がある。

NVIDIA、日本でゲーマー向けの招待制イベント開催へ - セガと対談

NVIDIA 創業者/ CEO である ジェンスン フアン氏が来日し、セガ 代表取締役会長 CEO 里見治紀氏、代表取締役 社長執行役員 COO 内海 州史氏、前 セガ 社長 入交昭一郎氏、バーチャファイターの生みの親である鈴木裕氏が併せて登壇するというイベント。「NVIDIA RTX Spark」をお披露目するほか、来場者には抽選でGeForce RTX 5090 FEのプレゼントも行うという。

参加にはXから「NVIDIA とセガの思い出」を写真や動画、エピソードなどをそえて7月12日までに投稿する必要があり、素敵な投稿を選出してイベントに招待するとしている。