米Firefly Aerospaceが推し進める宇宙開発プロジェクト「Blue Ghost Mission 2」において、NVIDIAのエッジAIプラットフォーム「NVIDIA Jetson」が採用された。NVIDIAが公式ブログ上で紹介し、同製品が月軌道上で運用される初めての事例になると言及している。

画像は月面に投下される着陸船側のレンダリング。NVIDIA Jetsonが搭載されるのは月周回軌道で運用予定の宇宙船

Firefly Aerospaceはアメリカの宇宙開発企業で、2025年3月には月に着陸した探査機から約120GBものデータを取得することに成功している。同社は次回2026年末の打ち上げを目標としている「Blue Ghost Mission 2」において、月表面の高解像度画像サービス「Ocula」提供に必要なデバイスを月周回軌道に投入する予定で、これに「NVIDIA Jetson」が採用されたという内容。

Blue Ghost Mission 2では月軌道上を周回する宇宙船と月の裏側に投入される着陸船が分離して運用され、NVIDIA Jetsonは宇宙船側に搭載予定。従来は取得したデータを地球まで送信してから処理する必要があったが、宇宙船に高い計算能力を備えたことでAI推論を月周回軌道上で直接処理できるようになる。5年間の運用期間にわたって太陽光パネルによる電力で動作し、Fireflyの子会社であるSciTecが開発するAIソフトウェアと組み合わせられるという。

これによってOculaは月表面のデータをより充実させられるとのこと。高解像度画像とディテールを用いることで、月面の鉱物堆積物の特定、将来の着陸地点の高精度マッピング、月面の状況認識を可能にし、将来の有人探査やロボットミッションのために役立てられるとしている。

image credit:Firefly