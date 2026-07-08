NVIDIA、Feynman世代の次期CPU「Rosa」のアーキテクチャに「Rigel」と命名。Arm v9.2ベース

米NVIDIAが7月7日（現地時間）に公開したブログの中に、次期製品における新しい名称が登場している。Feynman世代の製品に採用されるCPU「Rosa」のアーキテクチャは「Rigel」と命名されたようだ。

NVIDIA Vera Rubin世代の製品についてアピールするブログ記事の中に、次世代以降の製品名についての命名が見られたというもの。記事はCPU性能がAIファクトリーにおいて大きく寄与することについて説明しており、この中でFeynman世代のCPUについて新しい名称が登場している。

これによると、Feynman世代のCPU「Rosa」が採用するカスタムCPUコアは「Rigel」という命名になった模様。NVIDIAはCPU製品に対してやや複雑な命名規則を用いており、例えば現行世代のVera CPUではOlympusコアが搭載されている。

RigelはこのOlympusコアをさらに発展させた設計で、Arm v9.2アーキテクチャを採用する。命令実行効率を高めつつL2キャッシュ容量の増加、メモリアクセス性能の改善を適用し、同じシリコン面積を維持しながらより高いコア性能を実現するとしている。

ちなみに今回命名された「Rigel」はオリオン座に含まれる明るい1等星で、冬のダイヤモンドを構成する恒星の1つでもある。前世代のOlympusは火星にある大きな火山の名前から取られているようで、天体要素が共通しているようだ。