PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap」が、2001年7月の初代モデル「fi-4110EOX」の発売から25周年を迎えた。25周年を記念して、最新フラッグシップモデル「ScanSnap iX2500」の特別記念モデル（非売品）を抽選で1名にプレゼントするSNSキャンペーンを実施する。

ScanSnapは「ワンタッチでPDF」のコンセプトで、誰もが迷わず簡単に紙を電子化できる体験を追求してきた。白紙削除や向き補正、重送検出、文字認識などの自動処理技術を磨きつつ、テクノロジーの進化に合わせてモバイル機器への対応やクラウドサービスとの連携など、PC周辺機器の枠を超えた価値を提供してきた。

ScanSnapの全世界累計出荷台数は789万台で、国内シェアは16年連続で第1位となった（2025年実績、シェア45.6%）。

7月10日から23日まで、ScanSnap公式X（@ScanSnapJP）のフォローとキャンペーン投稿のリポストで、最新フラッグシップモデル「iX2500」の特別仕様のブラックモデルを抽選で1名にプレゼントするキャンペーンを実施。第2弾・第3弾のキャンペーンやイベントも順次展開するとしている。