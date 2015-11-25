「ScanSnap」の最新情報・話題まとめ
2018年11月27日(火)
PFUの「ScanSnap」が500万台達成、キャッシュバック実施
周辺機器 11/27 12:21
2018年10月02日(火)
2017年07月10日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第97回 キーボードには沢山の愛と少しの贅沢を
パソコン 07/10 06:00
2017年05月23日(火)
やはり仕事がデキる人はデスクが綺麗だった! 文具王に聞いた整理収納の裏技公開
ビジネススキル向上 PR 05/23 14:00
2016年11月15日(火)
2016年07月04日(月)
弥生、会計ソフトとPFUのクラウド「ScanSnap Cloud」を連携開始
業務システム 07/04 10:21
2016年05月30日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第68回 「名刺の時代」は当分続く
パソコン 05/30 06:00
2016年05月26日(木)
2015年11月26日(木)
2015年11月25日(水)
山田祥平のニュース羅針盤 第53回 紙のインターネット始動 ～ ScanSnap Cloud誕生
パソコン 11/25 18:20
PFU、スキャンデータを直接クラウドサービスに送れる「ScanSnap Cloud」
周辺機器 11/25 16:38
2015年05月13日(水)
アイ・オー・データ製NASがScanSnapに対応、スキャンデータを外から閲覧
周辺機器 05/13 17:38
2015年02月05日(木)
2014年06月24日(火)
2014年06月10日(火)
PFU、バッテリ駆動とWi-Fiに標準対応した小型軽量のA4モバイルスキャナ
周辺機器 06/10 10:29
2014年04月09日(水)
家計簿作成アプリ「Dr.Wallet」、ScanSnapと連携
モバイル 04/09 15:20
2014年01月17日(金)
2013年12月19日(木)
2013年12月12日(木)
2013年12月06日(金)
2013年11月21日(木)
ゼロからはじめる「ScanSnap」第7回 - クラウドサービスと連携してもっと便利に使う
周辺機器 11/21 07:00
2013年11月13日(水)
ゼロからはじめる「ScanSnap」第6回 - 名刺をスキャンして上手に管理しよう
周辺機器 11/13 07:00
2013年11月05日(火)
2013年10月31日(木)
2013年10月29日(火)
ゼロからはじめる「ScanSnap」第4回 - iPhoneやiPadでScanSnapを使おう
周辺機器 10/29 07:00
2013年10月24日(木)
2013年10月22日(火)
2013年09月27日(金)
PFUとEvernoteがコラボ、「ScanSnap Evernoteエディション」登場
周辺機器 09/27 08:54
2013年09月24日(火)
ゼロからはじめる「ScanSnap」第2回 - 何はともあれ、まずは使ってみよう
周辺機器 09/24 07:00
2013年09月19日(木)
バックナンバー
|2019
|
|2018
|2017