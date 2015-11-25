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お知らせ

「ScanSnap」の最新情報・話題まとめ

PFUのドキュメントスキャナ「ScanSnap」に関する情報。新製品ニュースやレビューをお届けします。

2018年11月27日(火)

Top

PFUの「ScanSnap」が500万台達成、キャッシュバック実施

周辺機器 11/27 12:21

2018年10月02日(火)

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6年ぶりのフルモデルチェンジ! PFUの新ScanSnap「iX1500」はタッチパネル搭載で賢く進化

周辺機器 10/02 22:18

2017年07月10日(月)

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山田祥平のニュース羅針盤 第97回 キーボードには沢山の愛と少しの贅沢を

パソコン 07/10 06:00

2017年05月23日(火)

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やはり仕事がデキる人はデスクが綺麗だった! 文具王に聞いた整理収納の裏技公開

ビジネススキル向上 PR 05/23 14:00

2016年11月15日(火)

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「ScanSnap」累計出荷400万台突破 - 金箔モデルなどが当たるキャンペーン

キャンペーン / イベント 11/15 19:12

2016年07月04日(月)

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弥生、会計ソフトとPFUのクラウド「ScanSnap Cloud」を連携開始

業務システム 07/04 10:21

2016年05月30日(月)

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山田祥平のニュース羅針盤 第68回 「名刺の時代」は当分続く

パソコン 05/30 06:00

2016年05月26日(木)

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大量の名刺管理に - スマホ連携できるドキュメントスキャナ「ScanSnap iX500 Sansan Edition」

周辺機器 05/26 20:03

2015年11月26日(木)

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ドキュメントスキャナ「ScanSnap」が次のステージへ - クラウド連携サービス「ScanSnap Cloud」発表会

周辺機器 11/26 10:55

2015年11月25日(水)

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山田祥平のニュース羅針盤 第53回 紙のインターネット始動 ～ ScanSnap Cloud誕生

パソコン 11/25 18:20

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PFU、スキャンデータを直接クラウドサービスに送れる「ScanSnap Cloud」

周辺機器 11/25 16:38

2015年05月13日(水)

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アイ・オー・データ製NASがScanSnapに対応、スキャンデータを外から閲覧

周辺機器 05/13 17:38

2015年02月05日(木)

Top

PFU、ScanSnap iX500とScanSnap SV600のバンドルPDF編集ソフトを刷新

周辺機器 02/05 18:19

2014年06月24日(火)

Top

Wi-Fiとバッテリ駆動に標準対応した軽量小型のモバイルスキャナ - PFU「ScanSnap iX100」を試す

周辺機器 06/24 17:11

2014年06月10日(火)

Top

PFU、バッテリ駆動とWi-Fiに標準対応した小型軽量のA4モバイルスキャナ

周辺機器 06/10 10:29

2014年04月09日(水)

Top

家計簿作成アプリ「Dr.Wallet」、ScanSnapと連携

モバイル 04/09 15:20

2014年01月17日(金)

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PFU、ScanSnap S1300i/S1100にAdobe Acrobat XI Standardを期間限定で同梱

周辺機器 01/17 12:45

2013年12月19日(木)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第10回 - PCのスキャンソフト「ScanSnap Manager」を使いこなす

周辺機器 12/19 07:00

2013年12月12日(木)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第9回 - Word/Excel/PowerPointと連携してもっと便利に

周辺機器 12/12 07:00

2013年12月06日(金)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第8回 - 「楽2ライブラリ」を使ったファイリングで年賀状整理もラクラク

周辺機器 12/06 07:00

2013年11月21日(木)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第7回 - クラウドサービスと連携してもっと便利に使う

周辺機器 11/21 07:00

2013年11月13日(水)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第6回 - 名刺をスキャンして上手に管理しよう

周辺機器 11/13 07:00

2013年11月05日(火)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第5回 - Androidスマートフォン/タブレットでScanSnapを使おう

周辺機器 11/05 07:00

2013年10月31日(木)

Top

PFU、ScanSnap iX500のWi-Fi機能を強化 - 複数ユーザーとIEEE802.1Xに対応

周辺機器 10/31 20:16

2013年10月29日(火)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第4回 - iPhoneやiPadでScanSnapを使おう

周辺機器 10/29 07:00

2013年10月24日(木)

Top

PFUの首振りスキャナ「ScanSnap SV600」がMacに無償で対応 - Mavericksも

周辺機器 10/24 16:43

2013年10月22日(火)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第3回 - 付属の文書管理ソフト「ScanSnap Organizer」をマスターしよう

周辺機器 10/22 07:00

2013年09月27日(金)

Top

PFUとEvernoteがコラボ、「ScanSnap Evernoteエディション」登場

周辺機器 09/27 08:54

2013年09月24日(火)

Top

ゼロからはじめる「ScanSnap」第2回 - 何はともあれ、まずは使ってみよう

周辺機器 09/24 07:00

2013年09月19日(木)

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ゼロからはじめる「ScanSnap」第1回 - ScanSnapって何? どんなことができる? ラインナップとオススメは?

周辺機器 09/19 10:25

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