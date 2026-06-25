ゲーム周辺機器メーカーの8BitDoは6月24日、レバーレス仕様のアーケードコントローラーの新製品「Arcade Controller Pro」を発表した。本体ディスプレイの新搭載、ボタン配置の最適化、プログラム可能ボタンの追加などにより、操作性とカスタマイズ性、エルゴノミクスを高めた。対応プラットフォームはWindows 11/10、Switch 2/Switch。9月に予約受付を開始する予定で、価格は現時点で公表されていない。

Arcade Controller Proは、2025年に発売された「Arcade Controller」と比べてボタンを小型化し、間隔を狭めたコンパクトなレイアウトを採用している。移動操作を含むすべての入力において各ボタンに手が届きやすい配置とすることで、長時間のプレイ時の操作性を高めたとしている。

本体には、Kailhと共同開発したロープロファイルのリニアメカニカルスイッチ「8BitDo Core Green」を採用する。ホットスワップに対応し、交換用スイッチ3個とスイッチプラーを本体内部に収納できる。また、マグネットで脱着できるリストレストが付属する。

Proモデルは、1.47インチのディスプレイを本体に搭載する。入力状況やバッテリー残量を確認できるほか、主要な設定を本体上で変更することが可能。アクションボタンとは独立したコントロールパネルも備え、接続モードの切り替え、音量や表示設定の調整、誤操作を防ぐトーナメントロックのオン/オフなどを行える。

カスタマイズ性も強化された。プログラム可能なボタンはP1〜P5の5つを備える。P5の追加により、左手側の操作選択肢を増やしながら、自然な手の動きを妨げない設計としたという。P1〜P5には、誤入力を防ぐフラットなロックキャップも用意されており、リストレスト内部に収納される。

8BitDo Ultimate Software V2に対応し、ボタン割り当てやマクロ、SOCDモード、RGBライティングなどを設定できる。ディスプレイを備えるProモデルでは、本体上で素早く割り当てを変更することも可能だ。

接続方式は、Windows向けの2.4GHzワイヤレス、Switch向けのBluetooth、両機種対応の有線(USB-C)に対応する。USB-Cポートは本体上部と側面の2か所に配置されており、プレイ環境に応じて選択できる。ケーブルの不意の抜けを防ぐロック機構も備える。

3000mAhの充電式リチウムイオン電池を内蔵し、RGBをオフにした状態でBluetoothまたは2.4GHzワイヤレス接続時に約15時間使用できる。