任天堂は4月21日、Nintendo Switch 2用ソフト『スプラトゥーン レイダース』の発売日を2026年7月23日に決定したと発表した。本作はスプラトゥーンシリーズ初のスピンオフタイトルで、新たなゲームプレイ映像と紹介ページも公開されている。

Nintendo Switch 2用ソフト『スプラトゥーン レイダース』の発売日が7月23日に決定

舞台となるのは、バンカラ街より遠く離れた無人島からなる「ウズシオ諸島」。人工物も点在する廃れた雰囲気の島が舞台となっている。

プレイヤーが操作するのは「メカニック」と呼ばれる若者で、すりみ連合とともにこの島を行動する。漂着したゴミをファッションに活かして見た目を変えることもできる。

島にはシャケが生息しており、本作初登場となるオオモノシャケも登場。島の進行を阻む敵シャケを倒すにあたっては、「調査メカ」に乗り込んだすりみ連合がメカニックをサポートする形をとる。すりみ連合は一緒にシャケを攻撃したり、高く飛び上がれるよう足場になったりと、さまざまな形で主人公を助けてくれる。

メカニックはブキに加えて「ガジェット」を装備できる。ガジェットは種類によって効果が異なり、前方への素早い移動、周囲の自動塗りなどのアクションが用意されている。さらにガジェットには「パーツ」を装着することで性能を強化でき、攻撃力の向上から攻撃範囲の拡大、アクション変更まで幅広いカスタマイズが可能だ。

バトルシーン

また、本作の装いをまとったすりみ連合の新amiiboも同日発売。マイニンテンドーストアではソフト本体・amiiboともに予約受付を開始した。全国のゲーム取扱店およびオンラインショップでも、準備が整い次第、予約受付を開始する予定となっている。

すりみ連合は本作ならではの装いで登場

なお、一部モードや機能の利用にはインターネット接続環境とNintendo Switch Online（有料）への加入が必要となる。

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